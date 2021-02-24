نصيحة مصرفية للموظفين.. أفضل ميزانية لإنفاق رواتبكم شهريا

بالتزامن مع صرف وزارة المالية رواتب 5 ملايين موظف بالجهاز الإداري للدولة، اعتباراً من أمس الثلاثاء، قدم المعهد المصرفي المصري -الذراع التدريبي للبنك المركزي- نصيحة مالية، تتعلق بأفضل طرق توزيع الإنفاقات الخاصة بالأسر على النحو الأمثل شهريا.

تقسيم المصروفات لـ«ثابت» و«متغير»

يشير «المعهد المصرفي» في بيان، إلى أنه يتعين على الأفراد تقسيم مصروفاتهم، حتى يتسنى لهم الوفاء بكل احتياجاتهم، فينصح بتثبيت المصروفات بشكل شهري، والعمل على عدم زيادتها، علاوةً على أنه عند تقسيم المصروفات، يتم تعريفها بمصروفات ثابتة وأخرى متغيرة، وتشمل الأولى مصروفات يدفعها المواطن شهرياً مثل الإيجار والفواتير والأقساط وغيرها.

يجب ألا تزيد المصروفات الثابتة عن 70%

يضيف «المعهد»، أنه يجب ألا تزيد نسبة المصروفات الثابتة عن 70% من دخول المواطنين الشهرية، على أن يجري تخصيص 10 للمصروفات المتغيرة، و20% الباقية للإدخار أو سداد الديون.

وبدأت وزارة المالية، صرف رواتب فبراير لموظفي الجهاز الإداري للدولة، يوم أمس، وتستمر حتى غدٍ الخميس، عبر بطاقات «ميزة»، ومن المقرر صرف رواتب مارس المقبل على يومين فقط.

وأعلنت الوزارة، أمس الثلاثاء، عزمها إتاحة 30% من رواتب الموظفين مقدماً على البطاقات الائتمانية «ميزة» على أن يخصم المبلغ من راتب الشهر التالي مباشرةً، لتجعل بذلك من بطاقات «ميزة» بمثابة بطاقات مشتريات شبيهة بتلك التي تصدرها البنوك.

يذكر أن المعهد المصرفي المصري، مؤسسة معتمدة دوليًا وتسعى لتطبيق المعايير الدولية في مجال التدريب، ويوفر خدمات التدريب، بالإضافة إلى خدمات وأنشطة نشر المعرفة في البحوث والتوعية وخدمات التقييم وخدمات الدعم الفني والاستشارات التي يقدمها للشركاء والأعضاء، ويقوم بتقديم منصة تعليمية رقمية في كل مجال تقريبًا، بما في ذلك الأعمال المصرفية والإدارة والقيادة والشركات الصغيرة والمتوسطة وتكنولوجيا المعلومات، متيحاً إمكانية التعلم من خلال مشاهدة مقاطع الفيديو والاستماع إلى الصوت وقراءة المقالات.