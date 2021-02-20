البنوك: رواتب فبراير لموظفي الدولة جاهزة للصرف بدءاً من الاثنين

تستعد البنوك العاملة في السوق المحلية، صرف رواتب قرابة 5 ملايين موظف بالجهاز الإداري للدولة، بعد غدٍ الاثنين ولمدة 3 أيام عبر ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في ربوع الجمهورية.

وقالت مصادر مصرفية في تصريحات لـ «الوطن» إن السيولة جاهزة لصرف رواتب فبراير لموظفي الدولة، اعتباراً من الاثنين، مشيرة إلى أنه تم تزويد ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في ربوع الجمهورية بما يلزم من «الكاش» مع توفير فرق صيانة ودعم فني للتدخل السريع في حالة الطواريء.

وتعتزم 35 جهة حكومية، البدء في صرف رواتب شهر فبراير الجاري، ابتداءً من الاثنين المقبل، حيث تستعد وزارة المالية لصرف الرواتب لنحو 5 ملايين موظف وعامل بالجهاز الإداري للدولة، وفقا لكتاب دوري صدر عن وزارة المالية، ديسمبر الماضي.

وحددت المالية مواعيد صرف رواتب نحو 5 ملايين عامل وموظف بالدولة لمدة 3 أشهر مقبلة حددتها بدقة، وقسمت عمليات الصرف للموظفين في الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها على مدار 3 أيام، باستثناء شهر مارس على يومين فقط، بحيث تبدأ إتاحة مستحقات العاملين بكل منها في ماكينات الصراف الآلي، وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

ويبدأ صرف رواتب فبراير المقبل الجاري يوم الاثنين 23 فبراير للعاملين في 35 وزارة وهيئة، ثم صرف رواتب العاملين في 21 وزارة وهيئة أخرى يوم الثلاثاء 24 فبراير، ثم تصرف رواتب العاملين في 9 وزارات وهيئات يوم الأربعاء 25 فبراير.

ومن بين الوزارات التي ستصرف رواتب العاملين بها في اليوم الأول الموافق 23 فبراير «الصحة، التضامن الاجتماعي، التموين، النقل، الاتصالات، القوى العاملة، الإنتاج الحربي، الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، قطاع الأعمال العام، شؤون مجلس النواب، الأوقاف، الثقافة، الآثار، الإسكان، والتجارة والصناعة».

وستتلقى وزارات «التعليم العالي والبحث العلمي، التنمية المحلية، الكهرباء، التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي»، رواتب العاملين بها في اليوم الثاني 24 فبراير، لتصرف بعدها في اليوم الثالث 25 فبراير رواتب العاملين بوزارات «التربية والتعليم، الزراعة واستصلاح الأراضي، الموارد المائية والري، الخارجية، الشباب والرياضة، والمالية».