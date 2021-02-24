نشطاء «تويتر» يتفاعلون مع هاشتاج «الصبحاويه بيصبحوا عالوطن» (صور)

أطلق الإعلامي أحمد يونس هاشتاج «الصبحاويه بيصبحوا عالوطن»، تحية منه لجريدة الوطن، خلال حلقة اليوم من برنامج «صباحك مطرحك»، المذاع عبر إذاعة الراديو 9090، وتفاعل المستمعون من محبيه ومتابعيه مع الهاشتاج الذي أطلقه، وتصدر تريند موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وتناول الإعلامي أحمد يونس خلال الحلقة، عددا من الأخبار الهامة التي تشغل بال المستمعين، كما قدم عددا من الأغاني المختلفة لعدد من المطربين على مدار الحلقة.

ويذاع برنامج «صباحك ومطرحك»، يوميا من الأحد إلى الخميس، وعلى مدار ساعتين من 7 حتى 9 صباحا.