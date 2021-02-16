كامل الوزير يشهد اختبارات المهندسين الجدد بالهيئة القومية للأنفاق

زار اليوم الثلاثاء الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، الهيئة القومية للأنفاق، لحضور فعاليات عدد من لجان اختبارات المهندسين الجدد بالهيئة القومية للإنفاق، وذلك في تخصصات الهندسة المدنية والمعمارية والكهربائية والميكانيكية والاتصالات والإشارات والحاسبات، حيث يتم اختيار 227 مهندسا من بين 346 مهندسا متأهلين إلى المرحلة النهائية للاختبارات من إجمالي 800 مهندس، كانوا قد تقدموا للتعاقد معهم على وظائف بكافة التخصصات الهندسية بالهيئة.

جاء ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالعنصر البشري، واختيار أجيال جديدة من المهندسين الشباب حديثي التخرج للعمل في مجال مترو الأنفاق والقطارات الكهربائية السريعة لمواكبة الانطلاقة الحضارية العملاقة، التي تشهدها مصر في هذا المجال ليس فقط داخل إقليم القاهرة الكبرى، ولكن في عدد كبير من محافظات الجمهورية بالوجهين القبلى والبحري، وبما يمكن من تنفيذ تلك المشروعات العملاقة طبقاً للجداول الزمنية المحددة لكل مشروع، وبما يكفل الحصول على أعلى معايير الجودة والأمان والمطابقة للمواصفات العالمية في هذا المجال المتخصص والفريد.

وفي بداية حديثه مع عدد من المهندسين، نقل وزير النقل، تحيات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى كافة المتقدمين وتمنيات سيادته بأن يقود المهندسين الذين سيتم اختيارههم مسيرة النقلة النوعية الضخمة في هذا المجال، مشيرًا إلى توجيهات القيادة السياسية أيضا بأن يتم اختيارهم وفق أفضل معايير الاختيار، ومن هنا يتم الاختيار من خلال لجان رفيعة المستوى مشكلة من (أساتذة الجامعات المصرية – الكلية الفنية العسكرية – هيئة الرقابة الإدارية – وزارة النقل – الهيئة القومية للأنفاق).

كما ناقش الوزير المهندسين المتقدمين، في عدد من المعلومات الهندسية المتعلقة بمجال تنفيذ وإنشاء مشروعات مترو الأنفاق، والجر الكهربائي، والدور الكبير الذي تلعبه تلك المشروعات في تسهيل حركة تنقل المواطنين واختصار زمن الرحلات وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية، بالإضافة إلى كونها وسائل نقل صديقة للبيئة، ورؤيتهم في امتداد هذه المشروعات في أنحاء الجمهورية، وخاصة منظومة القطار الكهربائي السريع في مصر، التي تساهم في نقل الركاب والبضائع، التي تمثل نقلة حضارية جديدة، وكذلك الأهمية الكبيرة لتوطين صناعة مترو الأنفاق والجر الكهربائي في مصر، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، وذلك من خلال التعاون مع الشركات العالمية المتخصصة لنقل وتوطين صناعة الوحدات المتحركة بكافة أنواعها، لخدمة الاقتصاد القومي وتوفير العملة الصعبة وفرص العمل وتلبية احتياجات ومستلزمات السكك الحديدية والمترو، بما يخدم التنمية المستدامة للدولة.

كما تناول الوزير في حديثه مع المهندسين؛ الأهمية الكبيرة لتطوير شبكة السكك الحديدية الحالية، بالتزامن مع المشروعات العملاقة التي تنفذ في مجال مترو الأنفاق والجر الكهربائي.

وأكد وزير النقل على قيادات الهيئة القومية للأنفاق، بضرورة أن يتم إعداد خطة تدريبية مكثفة للمهندسين، الذين سيتم اختيارهم بحيث تشمل الدورات 30، منها تدريبات نظرية ومعامل، و70 منها دورات تدريبية في مواقع مشروعات الأنفاق والجر الكهربائي.