صحة الدقهلية تستعد لتطعيم مليون طفل ضد شلل الأطفال الأحد المقبل

تستعد مديرية صحة الدقهلية لانطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال ابتداء من يوم الأحد المقبل، ولمدة أيام للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال في إطار جهود وزارة الصحة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وخاصة الأطفال بتعليمات وتوجيهات من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، والتي أطلقت شارة البدء لتنفيذ الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال.

وقال الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إن المديرية والقطاع الوقائي وضعوا خطة لمناقشة التحديات وتحديد آليات العمل استعدادا للحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال والتي ستبدأ الأسبوع المقبل بداية من يوم الأحد الموافق 28 فبراير الجارى وحتى الأربعاء 3 مارس 2021

وأضاف مكي، في تصريح صحفى، أن الحملة تستهدف الخطة تطعيم الأطفال في الفئة العمرية من عمر يوم حتى عمر 5 سنوات ويتم التطعيم من خلال فرق مدربة منتشرة في جميع قرى ومدن المحافظة تضم فرق ثابتة بجميع وحدات ومراكز طب الأسرة وفرق متحركة من شقة الى شقة بإجمالي 6200 عضو من الفرق الطبية.

وأشار إلى أن الخطة تستهدف تطعيم حوالي مليون طفل مصريين وغير مصريين بطعم شلل الأطفال الفموي أحادي التكافؤ نمط 2 ، مؤكدا على أن التطعيم آمن وبالمجان، وضرورة وصول الرسالة التثقيفية الخاصة بالحملة للآباء والأمهات من خلال الندوات المستمرة لتوعيتهم بضرورة التطعيم لاطفالنا لاستمرار الحفاظ على مصرنا الحبيبة خالية من شلل الأطفال.

وشدد على ضرورة حسن استقبال ومعاملة المترددين واتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية اللازمة للحفاظ على سلامة كل من الفريق الطبى والمترددين وتقديم خدمة طبية متميزة.