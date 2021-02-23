موعد حملة تطعيم شلل الأطفال وأماكن الحصول على الجرعة

يتابع أولياء الأمور مواعيد حملة تطعيم شلل الأطفال، وهي الحملة القومية التي تتبناها وزارة الصحة المصرية ضد مرض شلل الأطفال للمصريين وغير المصريين «المقيمين على أرض مصر»، من عمر يوم حتى 5 سنوات بالمجان.

واستحدثت وزارة الصحة والسكان نظاما جديدا في حملة تطعيم شلل الأطفال، والتي تنطلق الأسبوع المقبل، حيث تم إضافة جرعة زائدة، حيث سيتم إضافة جرعة تطعيم بالحقن إلى التطعيم الفموي المعتاد.

وفي هذا الصدد تستعرض جريدة «الوطن» استمرارا لسلسلة الخدمات الإخبارية في مجال الصحة، كل ما يخص موعد تطعيم شلل الأطفال، التي تقودها وزارة الصحة لحماية أطفالنا من شلل الأطفال.

موعد حملة شلل الأطفال

تنطلق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال للمصريين وغير المصريين «المقيمين على أرض مصر» في جميع المحافظات، من عمر يوم حتى 5 سنوات بالمجان لمدة 4 أيام، خلال الفترة من الأحد الموافق 28 فبراير حتى الأربعاء 3 مارس.

ويتم استخدام التطعيم بالنقط الفموية علي أن تتوفر التطعيمات في والوحدات والمراكز الصحية بـ «سابين أحادى التكافؤ نمط 2».

تطعيم شلل الأطفال الجديد

ووفقًا لبيان وزارة الصحة المصرية، أنه تم تعديل جدول تطعيمات الأطفال الروتينية بإدراج جرعتين إضافيتين من تطعيم شلل الأطفال بالحقن عند عمر 2 و4 شهور، وستة أشهر، بجرعة 0.5 سم حقنا بالعضلة الأمامية للفخذ الأيسر.

أماكن تطعيم شلل الأطفال

أفضل مكان للتطعيم هو مكاتب للصحة أو الوحدات الصحية التابعة لوزارة الصحة و السكان، حيث يكون الطعم تحت الرقابة ومجانيًا ومتوفرًا دائمًا.

يشار إلى أن التطعيم ضد شلل الأطفال عبارة عن نوعين أولهما الفم، والآخر المستحدث عن طريق حقن العضل وهو يعطي مناعة للطفل قوية ضد المرض وتستخدمه الدول التي أصبحت خالية من مرض شلل الأطفال، وسوف تستخدمه وزارة الصحة في مصر باعتبار أن مصر خالية من مرض شلل الأطفال من 2005.