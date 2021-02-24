النماذج الاسترشادية للشهادة الإعدادية.. امتحان ساعتين بـ35 سؤالا

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن النماذج الاسترشادية للامتحان متعدد التخصصات المجمع لطلاب الصف الثالث الإعدادي، الذي سيعقد في 7 مارس المقبل، بعد الاعتماد الرسمي له وإعداده بشكل متخصص من قبل المسؤولين، حيث يتضمن النموذج 3 امتحانات مجمعة في كل مادة، وتتضمن الورقة الامتحانية 35 سؤالا في المواد الدراسية الأساسية، جميعها اختيار من متعدد، ويجيب الطالب عنها بوضع خط أسفل الإجابة الصحيحة بواقع ساعتين كزمن للاختبار.

وتضمّن نموذج اللغة العربية للشهادة الإعدادية درس «سميرة موسى» 5 أسئلة، أبرزها معنى كلمة نبوغها، وجاءت الاختيارات «تفوقها، طموحها، إصرارها، وضعفها»، كما شمل النموذج المواد الدراسية الأساسية، وهي: «اللغة العربية، الرياضيات، الدراسات الاجتماعية، العلوم، واللغة الإنجليزية».

وتنطلق امتحانات الشهادة الإعدادية يوم 7 مارس المقبل، بامتحان ترم أول دون درجات تدخل ضمن تنسيق الثانوي العام، وإنما امتحان للاجتياز فقط يجب أن يحصل الطالب فيه على 50% فأكثر وبحد أدنى 25% فى كل مادة بالامتحان المجمع.

وبالنسبة لعدد الأسئلة في امتحان متعدد التخصصات لطلاب الشهادة الإعدادية بواقع 10 أسئلة في اللغة العربية بـ80 درجة، والرياضيات 8 أسئلة بـ60 درجة، واللغة الإنجليزية 6 أسئلة بـ60 درجة، والعلوم 6 أسئلة بـ40 درجة، والدراسات 5 أسئلة بـ40 درجة، ليصبح إجمالي عدد الأسئلة في الامتحان الموحد للشهادة الإعدادية 35 سؤالا بمجموع درجات 280 درجة.

وأكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ امتحانات الترم الأول لجميع صفوف النقل ستعقد في مواعيدها المحددة، ومنتظر أن تبدأ في 27 فبراير المقبل، مشيرا إلى أنّه لا توجد نيّة لتأجيل الامتحانات بسبب كورونا، ولن تنظر الوزارة للشائعات المغرضة، التي تهدف إلى هدم منظومة التعليم في مصر.

النماذج الاسترشادية للصف الثالث الإعدادي أنظر إلى: https://bit.ly/2MkxfjT