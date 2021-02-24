«القوى العاملة» تعين 389 خريجا منهم 53 من ذوي الإعاقة بالسويس

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة السويس بتعيين 389 من شباب الخريجين بشركات القطاع الخاص والاستثماري، منهم 53 شاباً من ذوي القدرات الخاصة من خلال شهادات القيد المرتدة كعب العمل- وذلك من خلال مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وتمّ تسجيل 1030 باحثا عن عمل، منهم 23 من ذوي القدرات الخاصة.

وأشار وزير القوى العاملة، في بيان صادر اليوم، إلى أنَّه في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعيًا فقد بدأت المديرية في صرف منحة المولد النبوي الشريف لـ2714 عاملاً من المسجلين بالوحدة بإجمالى مبلغ مليوناً و357 ألف جنيه.

وأشار حاتم جاد الرب مدير المديرية، في تقريره لوزير القوى العاملة عن إنجازات المديرية عن شهر يناير الماضي، إلى أن المديرية استخرجت 575 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة.

وقال إنَّه في مجال علاقات العمل تلقت المديرية 65 شكوى فردية، تمّ تسوية 14 شكوى منها ودياً، مع تحويل 19 منها للمحكمة العمالية، و32 شكوى مازالت تحت البحث والدراسة، كما تمّ بحث 16 شكوى فردية وردت عبر بوابة الشكاوي الإلكترونية، و33 شكوى عادية.

وأوضح مدير المديرية أنَّه في مجال التفتيش العمالي، تمّ التفتيش على 171 منشأة، وتمّ تحرير 26 محضراً لمنشآت مخالفة، وشن 21 حملة تفتيش، والتفتيش على 16 منشأة في مجال السلامة والصحة المهنية، لم يسفر عن مخالفات.