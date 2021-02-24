«اطمن معانا».. مبادرة لطلاب جامعة أسيوط للمشاركة في تطبيق الإجراءات الاحترازية

أعلن الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس جامعة أسيوط لشؤون التعليم والطلاب عن انطلاق مبادرة تطوعية لاتحاد الطلاب بعنوان «اطمن معانا» تضم نحو 100 طالب من مختلف الفرق الدراسية بكل كليات الجامعة؛ وتحت قيادة اللجنة العليا للأنشطة الطلابية والتي تهدف إلى تنظيم مشاركة الطلاب المتطوعين بالمبادرة في مد يد العون ودعم خطة الجامعة بشأن تشديد تطبيق الإجراءات الاحترازية مع بدء الدراسة بالفصل الدراسي الثاني وانعقاد الامتحانات وهي الإجراءات التي سوف تبدأ من دخول الطلاب إلى بوابات الجامعة وصولا إلى صالات الامتحانات ودخول اللجان.

وأوضح الطالب عبدالرحمن صفوت رئيس اتحاد طلاب الجامعة، أن المبادرة تتضمن تواجد الطلاب المتطوعين على بوابات الجامعة لقياس درجة الحرارة والتأكد من ارتداء الكمامات وتوزيع مطبوعات إرشادية، وكذلك أمام صالات الامتحانات، وذلك لمراجعة التزام الطلاب بمسافات التباعد وتوزيع مطهرات الأيدي والتعاون في متابعة أعمال التطهير والتعقيم المقرر إجراؤها دوريا داخل اللجان.

وأشار الطالب أحمد عصام نائب رئيس اتحاد طلاب الجامعة، إلى أنه جارٍ حاليا الانتهاء من حملة توعوية من خلال منصات الجامعة المختلفة، وذلك بنشر فيديوهات وتصميمات للتعريف بأهم الإرشادات والسلوكيات الصحية والغذائية والرياضية والتي تساعد على رفع مناعة الجسم والوقاية من فيروس كورونا وتساعد الطلاب على الاستذكار بشكل جيد وهادئ.

ومن جانبه أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، على تكاتف جهود كل القطاعات بالجامعة من أجل تشديد تطبيق الإجراءات الاحترازية تزامنا مع اقتراب بدء الدراسة بالفصل الدراسي الثاني والمقرر له الأحد القادم 28 فبراير 2021 واستهلاله بانعقاد امتحانات الفصل الدراسي الأول بمختلف كليات الجامعة العملية والنظرية.

وطمأن الدكتور طارق الجمال أبناء الجامعة من الطلاب على وضع الحفاظ على صحتهم وسلامتهم أولوية قصوى لدى إدارة الجامعة خلال فترة عودة الدراسة وانعقاد الامتحانات وذلك لمنع انتشار فيروس كورونا بين كل المنتسبين للجامعة، وهو ما تم مراعاته في وضع جداول الامتحانات وتخصيص 30% فقط من الطاقة الاستيعابية لصالات الامتحانات، وذلك لانعقاد الامتحانات بما يضمن ترك مسافات متباعدة كافية بين كل طالب.