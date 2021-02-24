إجراءات قبول طلب تخصيص أراضي العلمين الجديدة

8 قطع أراضي بنظام المشاركة، أعلنت وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، عن طرحها داخل مدينة العلمين الجديدة، وذلك حتى يوم الإثنين الموافق 15 فبراير، وذلك بمقر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وتتراوح مساحات قطع الأراضي المطروحة ما بين 24 و56 فدانا، وبمساحة إجمالية تبلغ 270 فدانا، وذلك بهدف إقامة أنشطة عمرانية متكاملة، بإجمالي استثمارات 30 مليار جنيه، ومن المتوقع أن توفر عددا كبيرا من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

وحددت الوزارة والهيئة، نظام سداد معين، لتلك الأراضي المطروحة، ويتمثل في أن يتم سداد المستحقات المالية للهيئة، بواقع نسبة 25% من قيمة حصة الهيئة 10% يتم سدادها، و15% تلتزم الشركة بسدادها خلال مدة شهر من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس إدارة الهيئة، بالإضافة إلى «1% مصاريف إدراية، و0.5 %مجلس أمناء»، على أن يتم سداد باقي ثمن الأرض على أقساط «نصف سنوية أو سنوية حسب رغبة العميل» متساوية «تتفق ومدة تنفيذ المشروع».

على أن يسدد العميل المخصص له قطعة أرض القسط الأول بعد 6 أشهر من التاريخ المحدد لسداد الدفعة المقدمة، ويتم تحميل جميع الأقساط بالأعباء المالية المقررة من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة وحتي تاريخ السداد «بالإضافة إلى 2% طبقا لتعليمات وزارة المالية و0.5% مصاريف إدارية».

ويلتزم الراسي عليه قطعة الأرض بالحصول على موافقات جهات الاختصاص اللازمة لإقامة النشاط.

أما عن إجراءات قبول طلب التخصيص، سيتم التحقق من سابقة الخبرات المُقدمة من المستثمر، ويشترط أن يكون المستثمر اشترى أو تطوير مساحة لا تقل عن المساحة محل طلبه، وله أن يُقدم ما يفيد سلامة وصحة موقفه مع الجهات السابق التعامل معها في تطوير مشروعاته السابقة.

وسيتم تخفيض المساحة محل الطلب بما يتفق مع المساحة التي قام المستثمر بتطويرها حال عدم تماثل المساحات، ويتم التفاوض مع المستثمر للوصول إلى أقصى نسبة ممكنة لصالح الهيئة.