حالات إلغاء تخصيص أراضي مدينة «العلمين الجديدة»: «لو لسة موقّعتش»

بمساحة إجمالية 270 فدانًا، ومساحات تتراوح ما بين 24 و56 فداناً، طرحت وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية، 8 قطع أراضى بنظام المشاركة داخل مدينة العلمين الجديدة، وذلك لإقامة أنشطة عمرانية متكاملة، بإجمالي استثمارات 30 مليار جنيه.

ووضعت وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية، عددًا من الضوابط وآلية لتخصيص تلك الأراضي المطروحة، والتي تعد الطرح الأول داخل المدينة.

وسيتمّ التحقق من سابقة الخبرات المُقدمة من المستثمر، ويشترط أن يكون المستثمر قام بشراء أو تطوير مساحة لا تقل عن المساحة محل طلبه، وله أن يُقدم ما يفيد سلامة وصحة موقفه مع الجهات السابق التعامل معها فى تطوير مشروعاته السابقة.

وسيجرى تخفيض المساحة محل الطلب بما يتفق مع المساحة التي طورها المستثمر بتطويرها حال عدم تماثل المساحات، ويتم التفاوض مع المستثمر للوصول إلى أقصى نسبة ممكنة لصالح الهيئة.

أما عن آلية التخصيص، سيتمّ المفاضلة بين السعر المحدد من لجنة التسعير لقطعة الأرض وسعر المتر المحدد من المستثمر، ويتمّ اختيار السعر الأعلى، ويكون هو السعر الواجب التعامل به، وفي حال وجود تزاحم تكون الأولوية كالتالي، لمن سيقوم بمنح الهيئة أعلى نسبة مسطحات مبنية من المشروع ممكنة بعد تقييمها مالياً، ومن سيقوم بسداد أعلي مبلغ مالي إضافي بجانب المسطحات البنائية.

وستكون الأفضلية في التقييم للقيمة الأعلي لمجموعي البندين السابق ذكرهما، وفى حال الوصول لنسبة أو قيمة معتمدة يتم إخطار المستثمر بسداد قيمة 10% من إجمالي حصة الهيئة خلال 60 يوماً من تاريخ إصدار المطالبة المالية، وفى حال عدم السداد يتم الحفظ دون حاجة إلى إنذار أو تنبيه.

كما وضعت الوزارة والهيئة حالات يتمّ فيها إلغاء التخصيص، بحيث يُلغى الوعد بالبيع (كليا أو جزئيا) لأي من قطع الأراضي محل التفاوض حال احتياج الهيئة لها، أو إذا اقتضت المصلحة أو الضرورة ذلك، ما لم يوقع العميل العقد، ويكون التعامل مع الشركات فقط وليس الأفراد أو المنشآت الفردية.

وتتمثل الأوراق المطلوبة لحجز قطعة أرض ضمن الطرح، عدد من المستندات، تشمل: (قطعة الأرض محل الشراء - السجل التجاري - صحيفة الاستثمار - عناوين المراسلات - سعر المتر المربع من قطعة الأرض وفقا لعرض المستثمر - سابقة الأعمال - الملاءة المالية والمركز المالي - قيمة التكلفة الإنشائية للمتر المربع مبانى من الحصة المطلوبة كامل التشطيب وبما لا يقل عن 45 % إجمالي المسطحات البنائية من مكونات المشروع للمنشآت بأنواعها سكنية كانت أو خدمية أو فندقية).