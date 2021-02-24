خالد سرحان: مسلسل المداح دراما تقدم لأول مرة وأجسد دور شقيق حمادة هلال

بدأ الفنان خالد سرحان تصوير أولى مشاهده في مسلسل «المداح»، الذي يخوض به السباق الرمضاني المقبل، مع الفنان حمادة هلال.

وكشف الفنان خالد سرحان، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن المسلسل دراما تقدم لأول مرة، قائلا: «مسلسل المداح هيو دينا في حتة تانية في الدراما لأول مرة بنتطرق ليها هنلاقي فيه حاجات كتير جديدة بتدور حول عالم الروحانيات».

قصة جديدة في الدراما

وأوضح خالد سرحان، أنه خلال الأحداث سيجسد دور الشقيق الأكبر لحمادة هلال، مشيرا إلى أنه بعيدا عن المسلسل فإنه تربطه علاقة قوية به، وسعيد بالعمل معه، ويتوقع ان هذا المسلسل سينول كثيرا من النجاح في رمضان.

مسلسل «المداح» يشارك في بطولتة حمادة هلال، ونسرين طافش، وأحمد بدير، وخالد سرحان، ومحمد عز، وحنان سليمان، وهادي خفاجة، ودنيا عبد العزيز، وجمال عبد الناصر، ومحسن منصور، ومحمد الصاوي، وتامر شلتوت، وصبحي خليل، وعبير فاروق، ومحمود عامر، وهايدي رفعت، وبسمة ماهر، وهو من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج، وإنتاج شركة «سكيرمو ميديا»، لأصحابها نجلاء رشدي وأحمد المرسي وأحمد السمان.

كما أن الفنان خالد سرحان يشارك في دراما رمضان بعمل آخر، وهو مسلسل «اللي ملوش كبير»، الذي يشارك في بطولته بجانب ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي وخالد الصاوي ودنيا عبدالعزيز وأحمد عبدالله محمود وأحمد سعيد عبدالغني وإيمان السيد وبدرية طلبة وعايدة رياض، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.

يذكر أن الفنان حماده هلال، يعود للدراما مرة أخرى، بعد غياب العام الماضي عن موسم رمضان؛ إذ أن آخر الأعمال التي شارك بها كان مسلسل «ابن أصول»، الذي شارك في بطولتة مع آيتن عامر، وسوزان نجم الدين، ومحمد نجاتي، وإيناس كامل، ورانيا منصور، وأحمد حلاوة، وكريم أبو زيد، وحمزة العيلي، ووفاء سالم، وعماد رشاد، وهو من تأليف محمود أبو زيد، وإخراج محمد بكير.