خالد سرحان: هُددت بالقتل أنا وحلا شيحة بسبب ابن يسرا

قال الفنان خالد سرحان، إنه كان دائمًا يقدم أدوارًا فنية كوميدية، إلا أنه غيّر بعد دوره في مسلسل "خيانة عهد".

وتابع "سرحان"، خلال حواره ببرنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع على شاشة قناة "dmc"، وتقدمه الإعلاميتان نهى عبدالعزيز وسالي شاهين: "كنت مهددا بالقتل أنا وحلا شيحة بعد قتل ابن الفنانة يسرا، المعروفة في المسلسل باسم عهد، قلت لهم هي اللي قتلته".

وأشار إلى أن دوره في المسلسل ليس شرًا مطلقًا، لكنه كان مبنيا على خلفية وتأثيرات سابقة، حيث إنه تعرض للكثير من التفرقة بينه وبين أخته في الصغر، ما تسبب في هذا الشر، مشددًا على أن الحياة بها الكثير من هذا الشر.