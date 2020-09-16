خالد سرحان عن عادل إمام: أب روحي لكل الفنانين.. وباعشقه زي كل المصريين

قال الفنان خالد سرحان، إن المسلسل الأخير له مع الفنان الكبير عادل إمام "مأمون وشركاه"، كان بالنسبة له الدور الأكثر متعة له في مسيرته الفنية.

وأضاف "سرحان"، خلال حوراه مع الإعلاميتين نهى عبدالعزيز، وسالي شاهين، في برنامج "السفيرة عزيزة"، عبر فضائية "دي إم سي"، أن الفنان عادل إمام أب روحي لكل الفنانين بمختلف الأجيال، مشيرًا إلى أن أي فنان وصل لنجوميته لا بد أن يكون له دور مع الفنان عادل إمام.

وتابع: "الفنان عادل إمام مثل أعلي لكثير من الفنانين، أنا بعشقه زي كل الشعب المصري"، موضحًا أن أول ظهور له مع الفنان عادل إمام كان في فيلم "أمير الظلام" ثم "التجربة الدنماركية".