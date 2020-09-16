رئيس التحرير

محمود مسلم

خالد سرحان: مفيش حد في عيلتي ممثل

كتب:

محمد عزالدين
10:07 م | الأربعاء 16 سبتمبر 2020
الفنان خالد سرحان

الفنان خالد سرحان

قال الفنان خالد سرحان، إنه ليس له أي علاقة أو صلة قرابة بينه وبين الفنان شكري سرحان، مشددًا على أنه له الفخر في تقارب الأسماء مع الفنان شكري.

وأضاف "سرحان"، خلال حواره لبرنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع على شاشة قناة "dmc"، وتقدمه الإعلاميتان نهى عبدالعزيز، وسالي شاهين، أن والدة الدكتور سمير سرحان، ووالدته هي الكاتبة نهاد جاد كاتبة مسرحية "ع الرصيف".

وتابع: "ليس له أي علاقة بعائلة سرحان الفنية، مفيش حد في عائلتي ممثل"، موضحًا أن الجماهير لا تقتنع بأن الفنان شكري سرحان ليس والدي أو أحد أقاربي.

اقرأ المزيد:

خالد سرحان يحيي الذكري الـ 14 لرحيل والده

خالد سرحان: فيلم السفارة في العمارة من أهم الأدوار في حياتي

تيام قمر لـ"خالد سرحان": "حبيبي اللى اتشرفت إنى اشتغلت معاه"

خالد سرحان لـ"الوطن": كره الجمهور لي في "خيانة عهد" دليل على النجاح

خالد سرحان: رجاء الجداوي أم لنا جميعا وأي عمل تشارك فيه كواليسه رائعة

خالد سرحان: عملت أدوار شر لكن مش بنفس قماشة "خيانة عهد"