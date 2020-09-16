خالد سرحان: مفيش حد في عيلتي ممثل

قال الفنان خالد سرحان، إنه ليس له أي علاقة أو صلة قرابة بينه وبين الفنان شكري سرحان، مشددًا على أنه له الفخر في تقارب الأسماء مع الفنان شكري.

وأضاف "سرحان"، خلال حواره لبرنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع على شاشة قناة "dmc"، وتقدمه الإعلاميتان نهى عبدالعزيز، وسالي شاهين، أن والدة الدكتور سمير سرحان، ووالدته هي الكاتبة نهاد جاد كاتبة مسرحية "ع الرصيف".

وتابع: "ليس له أي علاقة بعائلة سرحان الفنية، مفيش حد في عائلتي ممثل"، موضحًا أن الجماهير لا تقتنع بأن الفنان شكري سرحان ليس والدي أو أحد أقاربي.