روجينا تعود من الإسكندرية بعد تصوير مشاهد مسلسل «بنت السلطان»

عاد فريق عمل مسلسل «بنت السلطان»، صباح اليوم إلى القاهرة، بعد تصوير أسبوع كامل في مدينة الإسكندرية؛ إذ تواجدت هناك بطلة العمل روجينا بمصاحبة الفنانة سوسن بدر، وباقي فريق العمل، لتصوير عددا من المشاهد الخاصة بالعمل هناك.

وكان قد سافر المخرج أحمد شفيق، مخرج العمل، إلى مدينة الإسكندرية، الخميس الماضي، لمعاينة أماكن التصوير، ولحق به باقي فريق المسلسل لبدء التصوير.

بطولة مطلقة لـ«روجينا»

وتخوض روجينا أولى بطولاتها المطلقة من خلال مسلسل «بنت السلطان»، الذي تدخل به السباق الرمضاني المقبل، بعد النجاح الكبير الذي حققته في رمضان الماضي.

والمسلسل يدور في إطار شعبي، تجسد من خلاله روجينا دور سيدة شعبية، بعد النجاح الذي حققته في الدور ذاته بمسلسل «البرنس»، ويجرى تصويره في عدد من المحافظات، منها القاهرة والإسكندرية وقنا وبني سويف.

مسلسل «بنت السلطان»، بطولة روجينا وباسم سمرة وأحمد مجدي، وسوسن بدر، وبيومي فؤاد، وندى موسي، ومحمد مهران، ومحمود حجازي، ونهى صالح، وأوتاكا، وحسن أبو الرووس، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق، وإنتاج ممدوح شاهين .

يذكر أن آخر أعمال روجينا كان مسلسل «البرنس»، الذي خاضت به السباق الرمضاني الماضي، بجانب محمد رمضان وأحمد زاهر وإدوارد ونور ودنيا عبدالعزيز ورحاب الجمل، وعبدالعزيز مخيون وصفاء الطوخي، تأليف وإخراج محمد سامي.

كما شاركت روجينا مؤخرا في مسلسل «أسود فاتح»، بطولة هيفاء وهبي وأحمد فهمي وشريف سلامة وصبري فواز، ومعتصم النهار وعمر السعيد وفراس سعيد وحنان سليمان ونانسي صلاح وحسم الجندي وناصر سيف، من تأليف أمين جمال، وإخراج كريم العدل.