محافظ الإسماعيلية يستقبل سفير الفلبين لبحث «فرص واعدة للاستثمار»

استقبل محافظ الإسماعيلية، اللواء شريف بشارة، صباح اليوم، الأربعاء، سفير دولة الفلبين في مصر، سولبيشيو كونفيادو، ضمن زيارت السفير لتوطيد العلاقات الثنائية بين البلدين.

وبحث الطرفان سبل الاستثمار في المحافظة، بحضور المهندس أحمد عصام الدين، نائب محافظ الإسماعيلية، والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأشار محافظ الإسماعيلية إلى أن الزيارة تأتي لدعم روابط الصلة بين دولة مصر والفلبين، حيث ناقش مع سفير الفلبين الحديث حول التنمية الصناعية والاستثمارية مقدما له عرضا حول أهم المشروعات الإستثمارية والفرص التى تحظى بها المحافظة.

وقال بشارة: إن المحافظة بسبب موقعها الجغرافي وتوسطها إقليم قناة السويس تحظى بفرص واعدة للاستثمار خلال الفترة الماضية.

وقال السفير سولبيتشو م.كونفيادو، سفير دولة الفلبين في القاهرة أن العلاقات المصرية الليبية علاقات وطيدة مر عليها 75 سنة وأكثر.

وأكد أن الزيارة تعد الأولى للإسماعيلية، مشيرا إلى أن المحافظة من المحافظات المصرية المهمة، التي حظيت بمرور العائلة المقدسة منها وتشتهر أيضا بزراعة الفاكهة.

وأشار إلى أن المحافظة تشبه إلى حد كبير الفلبين من حيث زراعة بعض الفواكة منها المانجو والبرتقال وبعض الفواكه الاستوائية، معبرا عن سعادته لزيارة المحافظة.

وأهدى محافظ الإسماعيلية درع المحافظة للسفير الفلبيني كما قام السفير فلبيني بإهداء هدية تذكارية لمحافظ الإسماعيلية.