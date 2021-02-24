طفح «مياه المجاري» في سمنود.. ومحافظ الغربية يتدخل

شهدت منطقة مساكن الزراعة بمركز سمنود بمحافظة الغربية، اليوم، استمرار طفح مياه المجاري للصرف الصحي بطريق «المحلة – المنصورة»، ما تسبب في إرباك حركة النقل والمواصلات، بسبب انسداد ماسورة مياه الصرف العمومية، وتم الدفع بفرق صيانة لمعاينة موقع أعمال عطل وكسر الماسورة؛ حفاظا على مصالح المواطنين.

كان أهالي مناطق سكنية، قد فوجئوا بغرق شوارع المساكن، ما أربك سير حياتهم المعيشية ودفعهم إلى المطالبة بصيانة انسداد وكسر ماسورة الصرف حفاظا على استقرار سير معيشتهم.

كما استغاث معاذ حسن من أهالي منطقة مساكن الزراعة، أن الأهالي يعانون من تهالك خطوط الصرف، والاحتياج إلى إحلال وتجديد بشكل دوري حفاظا على ضمان عدم تسريب مياه الصرف الصحي أسفل المنازل، خشية من تعرضها للانهيار المفاجئ.

من جهته، تدخل الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية، وأصدر توجيهاته العاجلة لمحمد متولي أبو سليم رئيس مجلس مركز ومدينة سمنود، بضرورة الإشراف على حل مشكلة طفح الصرف بمنطقة مساكن الزراعة، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، من خلال توفير قطع غيار اللازمة؛ لإحلال وتجديد كسر ماسورة المياه حفاظا على الصالح العام.

كما أعطى محافظ الغربية، تعليماته بضرورة استكمال أعمال التطوير والتجميل الجارية بنطاق ميادين النحاس وحدائق ومنتزهات كورنيش النيل، والتأكد من انتظام حركة النقل والمواصلات عقب انتهاء من إجراء أعمال الصيانة وتطويره بشكل نموذجي.

ووجه بضرورة تدشين حملات النظافة لرفع تلال القمامة بمحيط المناطق السكنية والمؤسسات الحكومية بشكل دوري، وصيانة كافة المعدات بشكل دوري سعيا في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.