تعاون بين جامعة السويس و«إعداد القادة» لتعميق مفهوم الوطنية لدى الطلاب

وقعت جامعة قناة السويس بروتوكول تعاون مشترك مع معهد إعداد القادة بحلوان، بهدف إعداد استراتيجية مشتركة لمجموعة من البرامج والأنشطة الشبابية التي تعمل على تهيئة البيئة الجامعية والمجتمعية السليمة ونشر مفاهيم إتاحة المعلومات وتعميق الانتماء الوطني ونبذ العنف والتطرف.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بتوطيد الشراكات بين جميع أطراف المجتمع الجامعي بما يعود بالنفع على الطلاب وتطوير مهاراته وتأهيله بشكل مناسب لسوق العمل.

وينص البروتوكول على إنشاء مركز لإعداد القادة داخل جامعة قناة السويس يكون له الدور الريادي للمراكز المنشأة بجامعات إقليم قناة السويس وسيناء، وذلك بإقامة الندوات واللقاءات الثقافية المتنوعة، إضافة إلى إنشاء مركزا متميزا لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة بالجامعة والمجتمع المحيط لنشر ثقافة الإتاحة والمساواة.

وقع البروتوكول كل من الدكتور أحمد زكي رئيس جامعة قناة السويس، والدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة بحلوان، وبحضور الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس جامعة قناة السويس لشؤون التعليم والطلاب وهدى فرج أمين عام جامعة قناة السويس، والدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، والأستاذ حمدي طه أمين معهد إعداد القادة، والأستاذ مصطفى كامل الأمين المساعد للمعهد، والأستاذ طارق حماد شاهين منسق شئون الجامعات بالمعهد.

وعلى هامش توقيع البروتوكول، تمّ تنظيم جولة تفقدية داخل الجامعة، شملت المدينة الجامعية، ومركز تنمية الموارد البشرية، والملاعب المفتوحة، وأرض الجوالة ومبنى رعاية الشباب وصالة الألعاب الرياضية والمعرض الفني.