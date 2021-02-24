رابط الحصول على أكواد امتحانات الصف الأول الثانوي 2021

أتاحت وزارة التربية والتعليم المصرية، إمكانية الاستعلام عن أكواد اختبارات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي، على رابط الاستمارة الإلكترونية على موقع وزارة التربية والتعليم، واستمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها «الوطن» لقرائها، نقدّم رابط الاستعلام عن أكواد امتحانات الصف الأول الثانوي 2021 وخطوات الاستعلام على النحو التالي:

1) الدخول على مركز معلومات وزارة التربية والتعليم من هنــــــــــا.

2) تظهر خانة الاستعلام عن أكواد الاختبارات للفصل الدراسي الأول لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي، اضغط عليها.

3) تظهر شاشة تسجيل استمارات الطلاب للتقدم للجان الامتحانات، والاستعلام عن أكواد اختبارات الفصل الدراسي الأول للصف الأول والثاني الثانوي.

4) اضغط على تسجيل الدخول، ثم إدخال البريد الإلكتروني الموحد وكلمة المرور الخاصة بالطالب.

5) يظهر كود الطالب.

يجب العلم أنّه على كل طالب أن يحتفظ بأكواد المواد واسم المستخدم وكلمة المرور للامتحان، سواء من خلال «سكرين شوت» وطباعتها، أو من خلال كتابتها بخط واضح في ورقة خارجية، وحال نسيان هذه الأكواد، لن يتمكن الطالب من أداء الامتحان.

وتقرر عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الأول الثانوي للعام الدراسي الحالي 2020-2021، في الفترة من 27 فبراير الحالي، حتى 8 مارس المقبل، أما امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثاني الثانوي للعام الدراسي الحالي 2020-2021 مقرر أن تبدأ في الفترة من 28 فبراير الحالي، حتى 11 مارس المقبل.

وقررت وزارة التربية والتعليم عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الأول والثاني الثانوي إلكترونيا بالمدرسة للفئات التي تقرر تسليمها جهاز التابلت، في لجان مراقبة ومؤمنة، وسط تنفيذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم المدارس والفصول الدراسية وتطهير دورات المياه.