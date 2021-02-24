رابط منصة التعليم المصري.. يضم نماذج الامتحانات الاسترشادية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عبر الصفحة الرسمية على فيس بوك، إمكانية تحميل نماذج استرشادية للامتحانات المجمعة للمرحلة الدراسية الخاصة بك والاستعداد للامتحانات القادمة، من خلال منصة التعليم المصري.

رابط منصة التعليم المصري

ويمكن الوصول إلى منصة التعليم المصري عن طريق الدخول على الرابط: https://eduhub.moe.gov.eg/.

خطوات تحميل نماذج الامتحانات الاسترشادية

- الدخول على رابط المنصة المذكور سابقًا.

- اختيار قسم الطلاب.

- إدخال الاسم.

- اختر المرحلة الدراسية الخاصة بك.

- اختر الصف الدراسي الخاص بك.

- تصفح لأسفل الصفحة.

- حمّل النماذج بالضغط على «قم بالتحميل».

روابط تحميل النماذج الاسترشادية

- رابط الصف الرابع الابتدائي:

https://bit.ly/3kgMXsK

- رابط الصف الخامس الابتدائي:

https://bit.ly/3dEjV4X

- رابط الصف السادس الابتدائي:

https://bit.ly/3pQgsmv

- رابط الصف الأول الإعدادي:

https://bit.ly/2ZKAHY6

- رابط الصف الثاني الإعدادي:

https://bit.ly/3aPYWdy

- رابط الصف الثالث الإعدادي:

https://bit.ly/2MkxfjT

وأُطلقت منصة التعليم المصري في نوفمبر الماضي، لتكون خطًا استرشاديًا للمشاركين في العملية التعليمية، بداية من المدرسين، مرورًا بالطلاب، وحتى أولياء الأمور، إضافة إلى تخصيص خط ساخن لتقديم الدعم الفني لمن يهمه الأمر من خلال الرقم 19368.

وسواء كنت طالبًا أو معلمًا أو ولي أمر، فهذا الموقع هدفه الأساسي مساعدتك للوصول إلى كل ما تحتاج له من معلومات عن العام الدراسي الحالي.

ويساعدك هذا الموقع على معرفة مختلف الوسائل التعليمية المتاحة لك، ومعلومات عن كيفية استخدام كل وسيلة، والتي أعدتها وزارة التربية والتعليم لمساعدة الطالب على التعلم بطرق أكثر تفاعلية ومتعة ولتسهيل الوصول للمعلومات ولتحقيق أكبر استفادة من العملية التعليمية.