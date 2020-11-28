تشمل الجدول الدراسي والمواد.. معلومات عن منصة التعليم المصري

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤخرًا عن إطلاق منصة جديدة باسم "منصة التعليم المصري"، مؤكدة أن الهدف من المنصة الجديد هو توفير كافة المعلومات المطلوبة عن مختلف الوسائل التعليمية التي تم إتاحتها خلال العام الدراسي الحالي 2020/2021.

"الوطن" تستعرض أبرز المعلومات عن منصة التعليم المصري:

- المنصة موجهة إلى كلا من المعلمين وأولياء الأمور والطلاب بجميع المراحل الدراسية.

- الموقع يساعد المتصفح على فهم طريقة المذاكرة بالوسائل المختلفة، بالإضافة إلى تسهيل وصوله إلى المعلومات من أجل تحقيق أكبر استفادة من عملية التعلم، في ظل العام الدراسي الأول من نوعه.

- يختار المتصفح في البداية ما بين ثلاث اختيارات وهم دليل الطالب ودليل ولي الأمر ودليل المعلم، ويشمل كل دليل الجدول الدراسي، والمواد، وأدوات ومصادر الدراسة المتعددة.

- يساعد الموقع على معرفة الوسائل التعليمية المختلفة والمتاحة للمتصفح، مع معلومات عن كيفية استخدام كل وسيلة تعليمية.

- يوفر كافة المعلومات عن العام الدراسي الجديد سواء كان المتصفح طالب أو ولي أمر أو معلم.

- يُمكنك الدخول إلى منصة التعليم المصري من خلال الضغط هنا.

وبالتزامن مع بداية العام الدراسي الحالي 2020/2021، وتحديدًا في 18 من أكتوبر الماضي، أطلقت وزارة التربية والتعليم قناة "مدرستنا" التعليمية عبر قمر نايل سات على شاشة التليفزيون بشكل مجاني، وتعرض خلالها محتوى تعليمي باللغة العربية للطلاب من الصف الرابع الابتدائي حتى الثالث الإعدادي، بحيث تغطي كافة المواد الدراسية الأساسية المُضافة إلى المجموع.

كما أتاحت وزارة التربية والتعليم للطلاب مشاهدة المحتوى العلمي والمواد الدراسية، الذي تبثه قناة "مدرستنا" التلفزيونية عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" على الإنترنت.

وأطلقت الوزارة العديد من المنصات التعليمية المختلفة بشكل مجاني، من أجل مساعدة الطلاب في دراسة المواد التعليمية المختلفة، والتي يأتي من ضمنهم، بنك المعرفة، وإدمودو، والمكتبة الرقمية.