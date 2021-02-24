«المركزي»: اتجاه لبيع أسهم شركات التكنولوجيا العالمية الفترة المقبلة

ارتفعت أسعار البترول بنسبة 0.77%، ولا تزال فوق أعلى مستوياتها في سنة، بحسب نشرة دورية مختصرة صادرة عن البنك المركزي المصري، للتوعية بأهم تطورات الأسواق العالمية، وفقا للأسعار والمؤشرات المعلنة خلال الفترة من 12 إلى 19 فبراير 2021.

وتضيف «نشرة المركزي»: «كانت الأسعار قد بدأت في الارتفاع في مطلع هذا الأسبوع؛ بسبب العواصف الثلجية التي ضربت الولايات المتحدة الأمريكية، حيث قدر بعض المحللين أنه حدث تقليصا للإنتاج يتراوح بين 500 ألف و1.2 مليون برميل من إنتاج البترول الخام في الولايات المتحدة، بينما خفضت طاقة التكرير بحوالي 3 ملايين برميل يوميا، كما توقفت عمليات التكرير في أكبر المصافي الأمريكية».

وتابعت النشرة: «ومع ذلك، شهد منتصف الأسبوع تغيرًا في مسار الأسعار بعد أن أعلنت صحيفة وول ستريت جورنال أن المملكة العربية السعودية تخطط لزيادة إنتاجها في الأشهر المقبلة على خلفية تعافي أسعار البترول، عكسا للقرار الأخير بخفض الإنتاج، نقلا عن مستشارين للبلاد»، موضحة: «كما ساهم خطاب جو بايدن عن إيران في تقليص ارتفاع الأسعار بعد أن أعلن استعداده لاستئناف محادثات الاتفاق النووي، ما يفتح الباب لوصول النفط الإيراني إلى الأسواق».

وأشار البنك المركزي المصري، إلى انخفاض معظم مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية هذا الأسبوع؛ بسبب ارتفاع عائدات سندات الخزانة إلى أعلى مستوياتها على مدار عام، وسط مخاوف من ارتفاع تكاليف الاقتراض وضغوط الأسعار، التي يمكن أن تعرقل الانتعاش الاقتصادي.

وأوضح البنك: «انخفض مؤشر ستاندرد أند بورز S&P 500 بنسبة 0.71%، وهي أول خسارة أسبوعية بعد موجة من المكاسب دامت لأسبوعين على التوالي، وجاء هذا الانخفاض في مؤشر ستاندرد أند بورز مدفوعا بالخسائر التي تكبدتها أسهم قطاعي المرافق والسلع الأساسية، بينما ارتفعت أسهم قطاعي المواد الخام والطاقة»، متابعا: «علاوة على ذلك، انخفض مؤشر أكبر الأسهم التكنولوجية ناسداك المركب Nasdaq بنسبة 1.57%، وهي أكبر خسارة أسبوعية له في أسبوعين، مدفوعا بانخفاض أسهم مايكروسوفت وفيسبوك وسط اتجاه المستثمرين إلى بيع أسهم شركات التكنولوجيا والتخارج من الأسهم التي استفادت من فترة فرض الإغلاق التام لمواجهة فيروس كورونا».