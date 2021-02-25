حظك اليوم الخميس 25-2-2021 برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الحمل لديه ثقة كبيرة في النفس، وأبرز عيوبه أنه سريع الغضب، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في وضع داعم يمنحك اليوم كل الطاقة والحيوية وقد تتلقى كلمات الإعجاب من كل جانب وتبهر من حولك.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد بمنزل الأصدقاء يعدانك بعلاقات حلوة ودافئة تجمعك بالبعض وتمنحك السعادة.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنان الراحل عمر الشريف، ويوافق تاريخ ميلاده 10 أبريل.