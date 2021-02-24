حظك اليوم الأربعاء 24-2-2021 برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز مولود برج الميزان بحبه للالتزام بالحيادية في جميع أمور حياتيه، سواء كانت الشخصية أو المهنية، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر في منزل المشروعات يعدك بتحقيق النجاح وتسيطر جيدا على أدواتك.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد بمنزل الحب يعدانك بتوافق حقيقي مع المحيطين بك مما يشعرك بالسعادة.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة بشرى، ويوافق تاريخ ميلادها 5 أكتوبر.