حظك اليوم الأربعاء 24-2-2021 برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي

مولود برج العقرب يتميز بكونه شخصية شديدة الغيرة على المقربين منه، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس ومهما كانت الضغوط بوسعك أن تتغلب عليها بذكائك.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد معاكسان، فلا تكن قاسيا في تعاملاتك وسيطر على عدوانيتك في التعامل.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان سامو زين، ويوافق تاريخ ميلاده 10 نوفمبر.