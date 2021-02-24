حظك اليوم الأربعاء 24-2-2021 برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج القوس لديه شخصية مرحة، يسعى دائما إلى السفر والتنقل من مكان لآخر، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ ويعدك بيوم حافل بالنشاطات والنقاشات أو تتفاوض جيدا مع أجانب.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد في منزل العلاقات يدعمان علاقاتك وتعرف كيف تؤثر فيمن حولك.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة شيريهان، ويوافق تاريخ ميلادها 6 ديسمبر.