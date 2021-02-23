السحر وكرة القدم وراء 4 جرائم قتل فى «كفر الشيخ وأسيوط وقنا والمنوفية»

تمكن قطاع الأمن العام، تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد أول وزير الداخلية للقطاع، بالاشتراك مع ضباط إدارة البحث الجنائى بمديريات أمن كفر الشيخ وأسيوط وقنا والمنوفية، من كشف غموض أربع وقائع قتل، بينهم مريض نفسى قتل والدته فى مدينة نجع حمادى بالمنيا، ودجال قتل فتاة أثناء علاجها من السحر فى المنوفية.

ففى كفر الشيخ، تم ضبط فكهانى، 16 سنة، بدائرة قسم أول كفر الشيخ لتعديه على عمه «تاجر فاكهة»، 42 سنة، بالضرب بسلاح أبيض «شرشرة موز»، فأودى بحياته إثر إصابته بجرح نافذ بالرقبة خلال مشادة كلامية بينهما لخلافات مالية، وأرشد المتهم عن الأداة المستخدمة فى الحادث.

وفى أسيوط، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مزارع، 18 سنة، بدائرة مركز أسيوط، لتعديه على مزارع آخر، 19 سنة، بالضرب بسلاح أبيض «سكين»، فأودى بحياته إثر إصابته بجرح قطعى بالرقبة خلال مشاجرة بينهما لخلاف على لعب كرة القدم.

وفى قنا، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على موظف، 41 سنة، مريض نفسياً، بدائرة مركز نجع حمادى لتعديه على والدته، 75 سنة، ربة منزل، بالضرب، ما أودى بحياتها، وتعذر سؤاله لحالته المرضية، وبسؤال شقيقه قرر أن المتهم يعانى من مرض نفسى ويعالج منذ أكثر من 20 عاماً وسبق حجزه بالعديد من المصحات النفسية.

«تحقيقات الأمن العام»: دجال يضرب فتاة حتى الموت أثناء علاجها بالشعوذة فى «قويسنا»

وفى المنوفية، تخلص سائق، 44 سنة، يعمل فى مجال السحر والشعوذة، له معلومات جنائية، ومقيم بدائرة مركز قويسنا، من فتاة أثناء علاجها من السحر، وتبين تعديه بالضرب على طالبة، 18 سنة، مقيمة بذات الناحية، وكتم أنفاسها، ما أودى بحياتها، حال ترددها عليه لحل مشاكلها، واعترف المتهم بارتكاب الجريمة. وتمت إحالة الوقائع للنيابات المختصة التى تولت التحقيق.