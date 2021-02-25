«التعليم»: طبيب زائر لكل لجنة للاطمئنان على الطلاب أثناء الامتحانات

كشف مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تنسيق كامل بين المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، لتجهيز اللجان الامتحانية بالمدارس، لعقد امتحانات الترم الأول لجميع صفوف النقل، بدءا من السبت المقبل، والتشديد على ضرورة تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية، للوقاية من فيروس كورونا، منوها إلى تخصيص طبيبا زائرا لكل لجنة؛ للاطمئنان على الطلاب والمعلمين في أثناء الامتحانات، تحسبا لحدوث أي أمراض طارئة لأي طالب أو معلم.

وقال المصدر، في تصريحات لـ«الوطن» إنه فى حال أكتشاف أي حالة مصابة بفيروس كورونا من قبل صفوف الطلاب أو المعلمين أو القائمين على العملية الامتحانية في أثناء الامتحانات، ستعزل الحالة مباشرة داخل غرف العزل المتواجدة باللجان الامتحانية؛ لتقديم الإسعافات الأولية، لحين التواصل مع أقرب مستشفيات العزل لنقل الحالة المصابة إليها، لتلاقي العلاج اللازم للتعافي من كورونا، موضحا أنه ستوفر جميع أدوات التعقيم والتطهير داخل كل اللجان الامتحانية على مستوى الجمهورية.

وأكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم تقييم طلاب النقل بالفصل الدراسى الثاني من خلال 3 امتحانات شهرية تعقد في مارس وأبريل ومايو، أما طلاب الشهادة الإعدادية تعقد لهم امتحانات في يونيو المقبل، أما طلاب الثانوية العامة ستعقد لهم امتحانات إلكترونية، من المقرر لها أن تنطلق في يوليو المقبل.

ويحتسب متوسط الدرجات في الامتحانات الشهرية، وتكون درجة الترم الثاني، ولا يوجد امتحان ترم ثان، نظرا لجائحة كورونا، كما تعقد الامتحانات الشهرية في الترم الثانى بنظام الامتحان الموحد متعدد التخصصات.

وكانت الإدارات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، بدأت في وضع امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي للطلاب الذين سوف يؤدون الامتحان ورقيا، لعدم استلامهم أجهزة التابلت.

ويؤدى الطلاب الامتحان الورقي في نفس توقيت الاختبار الإلكتروني لباقى زملائهم في اللجان الامتحانية، مع تطبيق الضوابط والاجراءات الاحترازية كافة، على أن يصحح الامتحان الورقي من خلال الإدارات والمدارس الثانوي، وإعلان النتائج مع زملائهم بالنسبة للامتحانات الإلكترونية، عقب انتهاء الامتحانات بالترم الثاني.