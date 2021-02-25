حظك اليوم الخميس 25-2-2021 برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي

مواليد برج السرطان عاطفيّون لدرجةٍ مفرطة، وخيالهم واسع؛ كما يتمتعون بقدرةٍ كبيرة على السفر في عالم الأحلام، وهم رومانسيون جدًا، وإحساسهم مرهف، ويحبون الموسيقى، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

تنافر القمر مع زحل وعطارد بمنزلي المال، يطالبك بالتماسك فهناك تغيرات أو نفقات مفاجئة قد تربكك وعليك بمضاعفة تركيزك في المال والأعمال.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

من المهم أن تتصرف اليوم بلياقة ولباقة أمام المستجدات.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة شيرين رضا، ويوافق تاريخ ميلادها 7 يوليو.