حظك اليوم الأحد 21-2-2021 برج السرطان على الصعيدين المهني والعاطفي

يتميز مولود برج السرطان بأنه شخصية قادرة على الاحتفاظ بأسرار الأشخاص المقربين منه، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني عشر يدفعك للعزلة.. لا تدع النقد يزعجك، وثق بنفسك ولا تتكلم عن حياتك الشخصية.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

اليوم يطالبك الفلك بالتأني في ردود أفعالك وحركتك.. ولا تبدد طاقتك فيما لا يفيد وابتعد عن التفاخر.

من أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة غادة عبد الرازق، ويوافق تاريخ ميلادها 6 يوليو.