حظك اليوم الأربعاء 24-2-2021 برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي

برج السرطان ترتيبه الرابع بين الأبراج ويرمز له بـ«السلطعون»، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة، حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني وعليك اليوم أن تتصرف بحكمة وحذر في الأمور المهنية والمالية.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي قد يدفعك اليوم لمقاومة كل شيء.. حاول أن تكون مرنا.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة نيكول سابا، ويوافق تاريخ ميلادها 26 يونيو.