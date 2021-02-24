طريقة استخراج بدل تالف لبطاقة التموين 2021

قد يحدث في بعض الأحيان، تلف لبطاقة التموين أو فقدانها، ويتعرض المواطن حامل البطاقة، لعدم صرف السلع الاستهلاكية، نتيجة فقد البطاقة، ونظرا لطول الإجراءات والانتظار، حتى يجري استخراج بدل تالف جديد، كما يحتاج استخراجها لوقت طويل، وكثرة الذهاب إلى مكاتب التموين لاستخراج بدل فاقد أو تالف.

يسرت وزارة التموين والتجارة الداخلية على المواطن، إمكان استخراج البطاقة من خلال موقع «دعم مصر»، فيستطيع المواطنون، استخراج بدل تالف أو فاقد لبطاقة التموين عبر خطوات بسيطة كالتالي:

أولاً- يدخل المواطن إلى موقع وزارة التموين من خلال الرابط الرسمي.

- الاختيار من الخدمات المتاحة في الصفحة الرئيسية، خيار خدمات تموينية للمواطنين.

- يبدأ بتحديد خدمة بدل تالف، ومنها يقوم باختيار خدمة استعلام عن بدل تالف وفاقد.

- تظهر شاشة جديدة بها بعض البيانات المطلوبة مثل رقم البطاقة الخاصة بالمواطن والمحافظة التابع لها.

- بعد إتمام الخطوات السابقة يقوم المستهلك بالضغط على زر موافق وما عليه إلا إلانتظار ثواني معدودة لتظهر كافة التفاصيل الخاصة بالبطاقة.

المستندات اللازمة توافرها لاستخراج بطاقة تموين بدل تالف أو فاقد

في حالة رغبة أحد المواطنين في استخراج بطاقة تموينية يجب أن تتوفر عدة أوراق ومستندات حتى يستطيع استخراج بطاقة تموينية بديلة وهي :

إحضار صورة من بطاقة التموين الحالية.

صورة من بطاقة الرقم القومي لكافة الأشخاص المسجلين في بطاقة التموين.

في حالة وجود كنتفعين في البطاقة لم يتخطى أعمارهم السادسة عشر عاماً يتم إحضار صورة من شهادة الميلاد الخاصة بهم.

إرفاق البطاقة التموينية التالفة، وإرفاق حوالة بنكية.

إرفاق صورة من إيصال الكهرباء الخاص بالمواطن وكتابة رقم الهاتف الخاص به.

كما أن هناك عدة شروط يجب أن تتوفر في حالة تلف أو فقد البطاقة الخاصة بالتموين حتى يتسنى للمواطن استخراج أخرى جديدة إلكترونياً وهي كالتالي:

أن تكون البطاقة التالفة سارية المفعول حتى يستطيع أن يقوم باستخراج أخرى جديدة.

يتم تحصيل الرسوم المستحقة البطاقة بعد استخراجها من قيمة نقاط الخبز التي يحصل عليها المواطن.