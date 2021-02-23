شروط وأوراق تجديد بطاقة التموين والفئات المستحقة

وضعت وزارة التموين والتجارة الداخلية شروطًا للحصول على بطاقة تموين جديدة لعام 2021، معلنة، ومن أجل الحصول عليها، يجب أن تتوافر الشروط التالية:

- يكون المتقدم حاصلاً على مؤهلات أكاديمية ولا يزال لا يعمل وفقًا للبحث الاجتماعي ولديه دخل أقصى 800 جنيه شهريًا.

- أن تكون متقاعدًا يعمل في القطاع العام أو القطاع العام أو القطاع الخاص براتب يصل إلى 1200 جنيه شهريًا.

- أن يكون يعمل في القطاع العام أو القطاع العام أو الخاص ويتقاضى راتباً شهرياً يصل إلى 1500 جنيه.

الفئات المناسبة لبطاقة التموين الجديدة 2021

- هناك بعض الفئات التي تستحق بطاقة تقرير جديدة وتشمل هذه:

- المستفيدون من معاش الضمان الاجتماعي.

- السيدات: مطلقة

- فئة المعاشات: يستفيد المواطنون من معاش مبارك والسادات.

- فئة الموظفين: الأشخاص الذين ليس لديهم راتب ثابت أو دخل ثابت أو مصدر رزق.

- فئة العمال: العمال غير النظاميين والمؤقتين، وهم عمال الزراعة، الباعة المتجولون والسائقون.

- فئة عمال اليومية: المهنيين ذوي الدخل المنخفض أو المنخفض.

- فئة الشباب: الشباب المؤهلين والذين ليس لديهم وظائف حتى الآن.

- فئة الموظفين: لا يتجاوز راتب الموظف 1500 جنية في الشهر.

- فئة اصحاب الأمراض: المواطنون المصابون بأمراض وإعاقات مزمنة.

- المتقاعدون العاملون في القطاعين العام والخاص.

الأوراق والمستندات المطلوبة لاستخراج بطاقة تموين جديدة

للحصول على بطاقة جديدة هناك بعض الأوراق والمستندات المعتمدة من وزارة التموين ويحتاج مصدر البطاقة إلى معرفتها وإعدادها قبل تقديم الطلب وهذه الأوراق والمستندات تشمل:

- يجب على مُصدر البطاقة تقديم نسخة من عقد الزواج.

- نسخة من بطاقة هوية رب الأسرة.

- إحضار صور من بطاقات الهوية الوطنية لجميع حاملي التقارير.

- في حالة وجود أي مستند يوضح الراتب الشهري، يجب أن يتضمن بيان البطاقة نسخة من بنود الراتب.

- للأطفال الصغار، إرفاق شهادات الميلاد.