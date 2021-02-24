اتحاد الدواجن: وقف الاستيراد من الخارج يحمي الصناعة الوطنية

قال بيان للاتحاد العام لمنتجي الدواجن، إن اجتماعًا للجنة الوزارية الخاصة بالموافقات الاستيراديه للدواجن المجمدة وأجزائها ومصنعاتها، عُقد أمس بحضور كل الجهات المختصة بالدواجن من وزارة التموين والداخلية وقيادات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والأجهزة المعنية.

وأوضح الاتحاد، أن اللجنة ناقشت الموقف الحالي لصناعة الدواجن والخسائر التي يتكبدها المنتجون والمربون، وتأثير الكميات المستوردة من الدواجن المجمده المعروضة بالسوق على المنتج المحلي، ومستقبل الصناعة الوطنية حال استمرار دخولها البلاد، وما يسببه زيادة المعروض من اللحوم البيضاء في توقف المربين من الإقدام على الدخول في دورات إنتاجية جديدة للتربية، خوفًا من الخسائر التي يتعرض لها المربي واستنزاف طاقتهم في خسائر لا نهاية لها.

وأكدت اللجنة أهمية دعم صغار المربيين ووقف خسائرهم وتشجيع صغار وكبار المنتجين علي التوسع في إنشاء عنابر ومحطات جديدة، حتي تستطيع الصناعة تلبية احتياجات المواطنين نتيجة زيادة استهلاك الفرد والزيادة السكانية.

وبناء عليه، أيدت كافة الجهات المعنية مقترحات أعضاء اللجنة، خاصة الموافقة على وقف استيراد أي كميات من الدواجن، أو الأجزاء أو المصنعات القادمة من الخارج في الفتره الحالية دعمًا للمنتج المحلي.

وثمن الاتحاد وقوف كافة الجهات المعنية مع صناعة الدواجن واستثماراتها، عندما تم توضيح الأمر لهم وتأكيدهم على الحرص على حماية الصناعة الوطنية ودعم صغار المربين، وأصدر المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة قرارًا بموافقة جميع الاعضاء بوقف كافة الموافقات الاستيراديه، دعما لصناعة الدواجن.

وأكد المهندس محمود العناني رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أهمية القرار في دعم الصناعة الوطنية للدواجن وترحيب كافة المربين بالقرار، مطالبًا أعضاء الاتحاد الإقدام على تريية دورات جديدة والاستمرار في خطط التوسع تلبية للطلب المحلي من البروتين الداجني.