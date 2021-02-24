جنوب سيناء تقرر عدم إصدار تراخيص لمكاتب بيع الرحلات للسائحين

استقبل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، عبدالفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار لشؤون قطاع المنشآت الفندقية والسياحية، لمناقشة مشكلة مكاتب سماسرة الرحلات.

وجرى خلال اللقاء طرح تفاصيل الاجتماع الذى عقد بين غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بجنوب سيناء وإدارة شرطة السياحة والآثار بجنوب سيناء، والخاص بتعديل بعض البنود الواردة بالقرار الوزاري رقم 298 لسنة 2014، وإصدار الرحلات الاختيارية.

وناقش المحافظ سبل وآليات تفعيل تواجد مفتشي الوزارة ومندوبي غرفة الشركات على الكمائن الأمنية بطريق (شرم الشيخ - دهب)، لمتابعة مدى التزام الشركات المنفذة الرحلات الاختيارية للضوابط المنصوص عليها بالقرار المشار إليه.

كما جرى مناقشة مشكلة مكاتب سماسرة الرحلات، وقال المحافظ إنه جرى التنسيق والاتفاق بين المحافظة ومجلس مدينة شرم الشيخ، بعدم إصدار أي تراخيص لمكاتب او أكشاك بيع الرحلات للسائحين، وضرورة التوصل لحلول للتصدي لمكاتب سماسرة الرحلات.

حضر اللقاء النائب جيفارا الجافي عضو مجلس الشيوخ عن مدن خليج العقبة.

كما عقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، مقعد تسوية المنازعات بمقر قاعة المجلس التنفيذي بديوان عام محافظة جنوب سيناء بحضور اللواء مجدي الوصيف السكرتير المساعد للمحافظة، والمستشار وليد السباعى المستشار القانونى للمحافظة، ورؤساء المدن المعنيين ومديرى الإدارات المختصة بالديوان العام، للنظر في العديد من طلبات المواطنين وبحث هذه المشكلات العالقة وإيجاد حلول لها في إطار القانون، والتي تتراوح ما بين الحصول على وحدات سكنية و وظائف، والندب والنقل من وخارج المحافظة، وبعض مشاكل عدم توصيل خدمات الواي فاي للأحياء السكنية الجديدة.

كما نظر المقعد في طلبات بعض المستثمرين والشركات العاملة في نطاق المحافظة وانتهى إلى إيجاد حلول لها في إطار دعم الاستثمار وبمراعاة الظروف والأوضاع الحالية.