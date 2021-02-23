غدا.. بدء تطعيم الأطقم الطبية في جنوب سيناء بلقاح كورونا

قال الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، إن المديرية ستبدأ تطعيم الأطقم الطبية بأقسام العزل بمستشفيات المحافظة، بلقاح فيروس كورونا «سينوفارم» الصيني، غداً الأربعاء.

وأكد وكيل وزارة الصحة في تصريح له، اليوم الثلاثاء، أنه من المقرر تطعيم 1500 من الفرق الطبية العاملة بكافة المستشفيات والوحدات والمراكز الصحية على مستوى كافة مدن وقرى المحافظة.

وأوضح أنه سيجري تطعيم الأطقم الطبية بأقسام العزل التي جرى تخصيصها لعزل مصابي فيروس كورونا أولًا ثم تطعيم باقي الأطقم داخل المستشفيات والوحدات والمراكز الصحية تباعًا، وسيجري التطعيم بجرعتين على أن يكون الفاصل الزمني بين الجرعتين 3 أسابيع.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن حالات الإصابة بفيروس كورونا في انخفاض ملحوظ من حيث أعداد التردد والاشتباه والحالات الداخلية وذلك على مدى الأسبوع الثالث على التوالي.

وقال وكيل وزارة الصحة، إن محافظة جنوب سيناء تعد من أقل المحافظات في تسجيل حالات الإصابة بفيروس كورونا، إضافة إلى ارتفاع نسبة الشفاء بها، مؤكدًا جاهزية مديرية الصحة لتأمين أكبر قدر من أسطوانات الأكسجين، و توافر أدوية بروتوكول علاج فيروس كورونا بالمستشفيات، والصيدليات الخاصة لتكون متاحة للمواطنين، و جاهزية أطقم وفرق العزل المنزلي لتوفير المتابعة الصحية للحالات تحت العزل.

وأوضح أن حالات الإصابة بفيروس كورونا بأقسام العزل لا تتخطى 5 حالات، جميعها مستقرة تمامًا، ويوجد 6 حالات رهن العزل المنزلي، ويجري متابعتهم باستمرار من قبل الفرق الطبية المتخصصة لهذا الغرض.

جدير بالذكر أنه جرى تجهيز أقسام للعزل بمستشفيات أبورديس، ودهب، ونويبع، وشرم الدولي، كأقسام لعزل مصابي فيروس كورونا، إضافة إلى تجهيز مدرسة التمريض بمدينة الطور، لاستقبال الحالات المصابة بمدينة الطور بعد غلق مستشفى الطور العام لأعمال الصيانة.