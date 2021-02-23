محافظ جنوب سيناء يطالب النواب بالتعاون مع المجلس التنفيذي

التقى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، بأعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن محافظة جنوب سيناء، بحضور المهندسة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء جمال عبد الرشيد، السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمود عيسى، مفوض المحافظ للتخطيط والمتابعة، وعدد من القيادات الأمنية بالمحافظة.

وبينما رحب المحافظ بالنواب الجدد، حرص على إرسال برقيات شكر للنواب السابقين، لما بذلوه من جهد لصالح الارتقاء بالمحافظة، على مدار الفترة السابقة.

وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من المشروعات الحيوية، التي تتطلب تضافر كافة الجهات لإنهائها، ومنها على سبيل المثال، تطوير قصر الثقافة بمدينة الطور، ومستشفى الطور العام، الذي جرى إغلاقه، ومدارس التمريض، ووضع ضوابط جديدة للوحدات السكنية، لزيادة قاعدة المستفيدين.

وأوضح المحافظ أن الهدف من اللقاء هو وضع خارطة طريق للتنسيق بين النواب والجهاز التنفيذي، لتقديم خدمات أفضل للمواطنين في كافة المجالات، وتوصيل الخدمات للمواطنين من سكان الوديان والتجمعات البدوية.

وأكد محافظ جنوب سيناء على ضرورة تعاون الأجهزة التنفيذية والنيابية وكافة الأجهزة المعاونة، وتفعيل دور مكتب الاتصال الذي يعد حلقة الوصل ما بين النواب وما يحملونه من مطالب المواطنين وبين القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأوضح المحافظ أنه يتقبل النقد البناء، الذي يهدف إلى تحقيق أعظم استفادة للمواطنين، ودعا النواب للمشاركة في كافة المناسبات والفعاليات التي تقيمها المحافظة.

وأعلن أعضاء مجلس النواب دعمهم لبعض المشروعات الخدمية التي يجري تنفيذها بالمحافظة، وإنشاء ميدان باسم البطل الشهيد أحمد المنسي في مدينة رأس سدر، وميدان بمدينة دهب، وذلك في إطار الدعم والمساهمة والتعاون مع الجهاز التنفيذي، في تقديم أفضل الخدمات لمواطني المحافظة.

وأكد النواب على أن هذا اللقاء يعد ميثاق شرف لتوحيد الجهود للنهوض بالمحافظة إلى أرقى المستويات، والسعي نحو تحقيق كافة مطالب المواطنين العامة في ظل تطبيق القانون، ووصول كافة الخدمات للقرى والوديان بالمحافظة .

وفي نهاية اللقاء، أكد محافظ جنوب سيناء على ضرورة أن يكون الجميع يداً واحدة، وطالب النواب بالتواصل الدائم الأجهزة الحكومية، خاصةً الوزارات المعنية لتحقيق مطالب المواطنين، والمساهمة في دفع عجلة العمل بالمشروعات التنموية التي يجري تنفيذها على أرض المحافظة.