تقديم 240 ألفا و552 طلبا للتصالح على مخالفات البناء بالشرقية

أكد الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، استمرار توافد المواطنين على المراكز التكنولوجية لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء العشوائي للاستفادة من مد مهلة التصالح ودفع 35% قيمة جدية التصالح ممن يقوم بالسداد خلال شهر فبراير الجاري.

وجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء والعاملين بالمراكز التكنولوجيه والوحدات المحلية القروية في حسن استقبال المواطنين وتشجيعهم على الاستمرار والتقدم بملفات التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع لدخول المواطنين المخالفين تحت مظلة الدولة والقانون.

وأشار محافظ الشرقية إلى موافقه مجلس الوزراء، على مد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة 3 أشهر، بصورة نهائية، لتنتهي هذه الفترة آخر مارس المقبل، وذلك طبقا لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء، ولائحته التنفيذية، على أن يُسدد المتقدم للتصالح 35% من قيمة للتصالح، كجدية تصالح، إذا قام بالسداد في خلال الشهر الجاري، بينما يُسدد 40% إذا قام بالسداد في شهر مارس المقبل.

ومن جانبه أوضح أحمد الشريف المشرف العام على المراكز التكنولوجية أنه تم استقبال 240 ألف و552 طلبا من المواطنين للتصالح على مخالفات البناء العشوائي حتى 23 فبراير 2021 وتحصيل نسبة 35% قيمة جدية التصالح طبقا للقانون والمستمرة العمل بها حتى نهايه الشهر الجاري.

وعلى جانب آخر أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على منافذ تصنيع وبيع الأسمدة والمبيدات الزراعية والمخصبات لضبط المغشوش ومجهول المصدر منها، وكذلك غير المصرح به من قبل وزارة الزراعة بالإضافة إلى رصد أي مخالفات تشكل تهديدا للصحة العامة والبيئة والإنتاج الزراعي والصادرات الزراعية، مشددا على عدم التهاون مع المخالفين واتخاذ كل الإجراءات اللازمة حيالهم.

وتنفيذا لتوجيهات محافظ الشرقية أشار المهندس علي لاشين وكيل وزارة الزراعة إلى قيام إدارة الرقابة على المبيدات والمخصبات بالمديرية بشن حمله تفتيشية على أحد محال بيع الأسمدة والمبيدات الزراعية والمخصبات بقرية حوض الطرفة التابعة لرئاسة مركز ومدينة الزقازيق، وذلك بعد ورود معلومات من شرطة المسطحات المائية تفيد بأن المحل يعمل دون ترخيص، وبالفحص تبين وجود بعض الأصناف غير مسجلة بوزارة الزراعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر أحوال شرطه البيئة والمسطحات المائية رقم 19/137 لسنة 2021 والتحفظ على المضبوطات بمخازن مديرية الزراعة بالشرقية لحين صدور قرار النيابة العامة.

وتتواصل جهود مديرية الزراعة بالشرقية بتكثيف الحملات التفتيشية لضبط المخالفات والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين بالمحافظة.