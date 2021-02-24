علاء عابد يوجه دعوة لمدبولي للبت في تبعية القابضة للنقل البحري

قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، إن اجتماع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مع رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب خلال الأيام القليلة الماضية، تم خلاله الاتفاق على عقد اجتماعات رباعية، لبحث الملفات والموضوعات المطروحة على الساحة.

ووجه عابد، خلال كلمته اليوم الأربعاء، باجتماع اللجنة، دعوة لرئيس مجلس الوزراء من أجل عقد اجتماع رباعى، وسيكون أول اجتماع رباعي برئاسته وحضور وزيرى قطاع الأعمال والنقل، وممثل عن اللجنة، وذلك لبحث تبعية الشركة القابضة للنقل البري والبحري، سواء لوزارة قطاع الأعمال العام، أو وزارة النقل، على أن يتم الأخذ فى الاعتبار أن الهدف من الاجتماع تحقيق المصلحة والمنفعة العامة، وسيتم إعداد دراسة وافية مستفيضة فى هذا الشأن، متابعا: «الاختلاف فى الرأى لا يفسد للود قضية، الجميع حريص على إعلاء المصلحة العامة، وأن تصبح الشركة أفضل شركة».

وجاء ذلك خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات برئاسة النائب علاء عابد، لاستعراض بيان وزير قطاع الأعمال العام الذي ألقاه أمام الجلسة العامة «فيما يخص اللجنة».

وأعلن النائب نادر الخبيري عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، التقدم بطلب إحاطة بشأن ضرورة ضم تبعية الشركة القابضة للنقل البحرى والنهرى لوزارة النقل.

وأضاف الخبيرى، خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن الهدف من الضم تفعيل دور الشركة وتحقيق أرباح، مؤكدا أن الهدف إعلاء المصلحة العامة للجميع، وأن الكل يتجرد من المصلحة الشخصية لتحقيق المصلحة العامة والمنفعة العامة للوطن، وهذا الأمر يهدف لتحقيق ذلك.

وأشار عضو لجنة النقل بمجلس النواب، إلى أنه تمت خلال الفترة الأخيرة نقل تبعية الشركة القابضة للنقل البري والبحري، من وزارة قطاع الأعمال العام إلى وزارة النقل، مؤكدا أن هذا الأمر من شأنه منع تضارب الاختصاصات، ولتحقيق أقصى استفادة ممكنة، معلنا تمسكه بهذا الأمر لتحقيق مزيد من الأرباح.