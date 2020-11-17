علاء عابد: البرلمان العربي يدعو رئيس مجلس الشيوخ لحضور الجلسة المقبلة

أكد علاء عابد النائب الأول لرئيس البرلمان العربي، أن زيارة رئيس البرلمان العربي عادل العسومي والوفد المرافق له لرئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق اليوم، تناولت عدد من الموضوعات الهامة، منها التنسيق بين البرلمان العربي ومجلس الشيوخ، خاصة فى القضايا المتعلقة بمكافحة الإرهاب والخطاب المعتدل والقضايا الخاصة بالشئون العربية، ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف عابد، أن رئيس البرلمان العربي، تقدم بدعوة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، لحضور الجلسة الافتتاحية للبرلمان العربي، بتاريخ 12/ 12 /2020، وهي توافق تاريخ تأسيس البرلمان العربي.

كان المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، أشاد بدور البرلمان العربي، وأكد على دعمة للبرلمان العربي خلال الفترة المقبلة، فى جميع المجالات، كما قدم التهنئة لعادل العسومي رئيس البرلمان العربي، بانتخابه رئيسا للبرلمان العربي، وأيضا قدم التهنئة للنائب علاء عابد، لانتخابه النائب الأول للبرلمان العربي، ومحمد اليماحي كنائب ثاني.

كما قدم العسومي، التهنئة للمستشار عبدالوهاب عبدالرازق لانتخابه رئيس لمجلس الشيوخ المصري، مشيدا بالانجازات التى تحدث في مصر حاليا، والتطوير الذي يحدث فيها من تطور اقتصادي، وفى البنية التحتية، وأيضا تطور فى العلاقات العربية والأوربية والدولية، وتحول مصر لدولة متقدمة برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكد أن الشعبين المصري والبحريني والشعوب العربية كلها، محبه للسلام وتنبذ العنف، موضحا أن البرلمان العربي خلال الفترة المقبلة، سيعمل على تدعيم الملف المصري، في جميع المحافل الدولية، وستكون مهمته الحفاظ على تماسك الأمة العربية ومصر هي قلب العروبة النابض.

ومن جانبه تقدم عابد بالتهنئة للمستشار عبدالوهاب عبدالرازق لاختياره رئيسا لمجلس الشيوخ، مؤكدا أنه خلال الفترة المقبلة، سيتم التنسيق من خلاله بين البرلمان العربي ومجلس الشيوخ في الملفات الهامة، وأيضا الدبلوماسية البرلمانية، والتحرك خارجيا فى المحافل الدولية، فى زيارات مشتركة بين البرلمان العربي ومجلس الشيوخ، في تحركات محورية كثيرة خارجيا للبرلمان العربي، وسيتبنى هذا الملف تبنيا كاملا من حيث التحرك الخارجي، وإقامة علاقات دبلوماسية، مع جميع البرلمانات، لوضع الصورة الحقيقية للأمة العربية ومصر.