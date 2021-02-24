بالأسعار الجديدة.. تجهيزات ومواصفات «فولكس فاجن تيجوان» 2021

تواصل أزمة ظاهرة «الأوفر برايس» والتي هاجمت السوق المحلي المصري مع بداية الربع الأخير للعام المنصرم 2020، وبدأت معها وتيرة ارتفاع الأسعار تتزايد على الكثير من الطرازات التي تعرضت لموجة ارتفاع الأسعار، خاصة في ظل الأزمة الراهنة بسبب جائحة فيروس كورونا، وتباطؤ الحركة داخل الأسواق.

ارتفت أسعار عدد من الطرازات لعلامات تجارية عديدة داخل السوق المحلي المصري بسبب ظاهرة «الأوفر برايس»، وكانت أخر تلك السيارات طراز «فولكس فاجن تيجوان» حيث أعلن الوكيل المحلي ارتفاع أسعارها بقيمة تراوحت ما بين 10 ألاف وحتي 150 ألف جنيه على مختلف الفئات الخاصة بالطراز؛ وخلال السطور التالية يرصد «الوطن» قائمة أسعار السيارة وأهم التجهيزات والمواصفات الخاصة بها:

- تأتي السيارة داخل السوق المحلي بفئتين الأولى منها بسعر يصل إلى 570 ألف جنيه، والثانية بـ645 ألف جنيه.

- تعتمد على محرك رباعي الإسطوانات، بسعة لترية 1.4 لتر 1400 سي سي، تيربو، بعزم أقصى للدوران يصل إلى 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات.

- تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي للعجلات، وتتسارع من حالة الثبات وحتى سرعة الـ100كم/ ساعة، في غضون 9.2 ثانية، وتستهلك متوسط 6.7 لتر لقطع مسافة 100كم/ ساعة .

- تأتي السيارة بأبعاد (4486 مم طول، و1839 مم عرض، و1664 مم ارتفاع) وتصل مساحة الصندوق الخلفي للسيارة 615 لتر.

- تأتي مزودة بعدة تجهيزات ووسائل للأمان من بينها (وسائد هوائية، ونظام الفرامل المانعة للإنزلاق ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، وبرنامج التوازن الإلكتروني ESP، ونظام مساعدة صعود المرتفعات HAC، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، وحساسات مطر، وفرامل يد الكترونية، حساسات ركن أمامية وخلفية، ومثبت سرعة، نظام الركن الذكي، وكاميرا خلفية).