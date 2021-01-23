خطوات الحصول على هاتف IPhone 12 من وزارة الاتصالات.. باقي 3 أيام

صرح الدكتور خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، في حديثه لـ«الوطن» أن الوزارة رصدت هاتف ماركة IPhone 12 هدية للمستخدم رقم مليون لـ«بوابة مصر الرقمية»، موضحا أن عدد المستخدمين بلغ حتى الآن 965 ألف مستخدم، ومن المتوقع أن تصل المنصة لـ35 ألف مستخدم بحيث يصل عدد مستخدميها للمليون خلال 3 أيام فقط.

وأوضح العطار أنه يتم بحث سبل تسليم الجائزة، واضعين كل الاعتبارات: «ممكن اللي يفوز يكون شخص كبير في السن، أو محافظة بعيدة زي أسوان مثلا، عشان كدا هنراعي معاير التسليم بحيث ممكن نوصل للفائز في محافظته أي كانت».

وترصد «الوطن» في هذا الصدد أبرز الخدمات الإلكترونية المتاحة من خلال بوابة مصر الرقمية، ورابط التسجيل بالمنصة، وكيفية استخدام بوابة مصر الرقمية.

ضوابط الحصول على هاتف IPhone 12 من وزارة الاتصالات

ـ أشار نائب وزير الاتصالات إلى أن الفرصة متاحة للجميع وذلك من خلال الدخول على الموقع الرسمي لبوابة مصر الرقمية والتسجيل كمستخدم جديد.

ـ يتم اختيار الفائز آليا عند وصول المنصة للمستخدم المليون.

ـ يتم الاتصال على رقم الهاتف الفائز وتحديد طريقة تسلمه الجائزة بما يتناسب مع مكان إقامته.

الخدمات المتاحة من خلال بوابة مصر الرقمية

يقدم موقع بوابة مصر الرقمية 7 خدمات خاصة بالتموين، وجميع الخدمات مفعلة ويمكن استخدامها بشرط التسجيل فيها، كما يلي:

1ـ إصدار بطاقة تموين جديدة.

2ـ إصدار بدل فاقد لبطاقة تموين.

3ـ إصدار بدل تالف لبطاقة تموين.

4ـ تفعيل بطاقة تموين.

5ـ فصل اجتماعي.

6ـ ضم أفراد أسرتي.

7ـ نقل من محافظة إلى أخرى.

خدمات التوثيق المتاحة من خلال بوابة مصر الرقمية

تقدم بوابة مصر الرقمية عددا من الخدمات التابعة لوزارة العدل، منها:

1ـ استعلام عن سريان محرر مُميكن، وتتطلب بيانات المحرر.

2ـ تحرير توكيل عام قضايا، ويتطلب بيانات الطرفين الأول والثاني.

3ـ تحرير توكيل عام رسمي، ويتطلب بيانات الطرفين الأول والثاني.

4ـ تحرير توكيل رسمي شامل (بنوك - عام)، ويتطلب بيانات أطراف التوكيل.

5ـ تحرير توكيل في الأمور الزوجية، ويتطلب بيانات الطرفين الأول والثاني.

6ـ تحرير إقرار بالشطب.

7ـ تحرير إقرار بعدم وجود تعديلات على البيانات المساحية.

8ـ تحرير إقرار رسمي.

9ـ تحرير إقرار تصحيح محرر موثق.

10ـ خدمة اكتب محررك.

خدمات المحاكم المتاحة من خلال بوابة مصر الرقمية

1ـ إقامة دعوى مدنية.

2ـ تسجيل محام.

خدمات الرخص المتاحة من خلال بوابة مصر الرقمية

1ـ الاستعلام عن مخالفات رخص القيادة.

2ـ التظلُّم على مخالفات رخص القيادة.

3ـ سداد مخالفات رخص القيادة.

4ـ إصدار بدل تالف رخصة قيادة.

5ـ إصدار بدل فاقد رخصة قيادة.

خدمات المركبات المتاحة من خلال بوابة مصر الرقمية

1ـ التَظلُّم على مخالفات رخص مركبات.

2ـ ‫تجديد رخصة مركبة.

3ـ بدل فاقد رخصة مركبة.

4ـ بدل تالف رخصة مركبة.

5ـ سداد المخالفات.

6ـ تحرير توثيق عقد بيع مركبة.

7ـ تحرير توكيل بيع مركبة.

8ـ تحرير توكيل إدارة مركبة.

9ـ استعلام عن مخالفات رخصة مركبة.

10ـ التأكد من صحة بيانات مركبة.

هل تُقدَم خدمات مصر الرقمية مجانا؟

ـ إنشاء حساب على مصر الرقمية مجاني، وكذلك بعض الخدمات الأخرى.

ـ يمكنك معرفة رسوم أى خدمة غير مجانية عن طريق الضغط على «الشروط والأحكام» الموجودة في بداية كل خدمة، علما بأن الرسوم قد تختلف من خدمة إلى أخرى.

ما هى طريقة الوصول للخدمات عبر منصة مصر الرقمية؟

هناك طرق مختلفة للوصول إلى الخدمات، وهي كالتالي:

ـ البحث عن الخدمة المطلوبة باستخدام خاصية البحث الموجودة دائمًا على اليسار أعلى الموقع.

ـ يوجد خدمات مقترحة فى الصفحة الرئيسية يتم اقتراحها عليك بناءً على استخدامك للموقع.

ـ إن لم تجد الخدمة المطلوبة عن طريق الطرق السابقة، استخدم دليل الخدمات وتصفّح حسب الفئة.

وكان أشار الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أعلن الإنطلاق التجريبي لمنصة مصر الرقمية في 20 يوليو الماضي لـ34 خدمة، لافتا إلى أنّه يتم التخطيط لاستكمال إطلاق عدد من الخدمات، في الأحوال المدنية، والإسكان، والسجل العقاري، والتأمين الصحي، وغيرها.