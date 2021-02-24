استجابة لـ«الوطن».. محافظ كفر الشيخ يأمر بنقل مُسن ضرير لدار رعاية

استجاب اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، لما نشرته «الوطن» في عددها الورقي وعلى موقعها الإلكتروني، تحت عنوان «ولاده طردوه».. مسن كفيف يعيش أمام دورة مياه بكفر الشيخ: الشارع أحن، وأمر بنقل «عم صلاح» الذي يعيش منذ سنوات طويلة بجوار دورة مياه في عاصمة المحافظة، إلى دار مسنين بكفر الشيخ، تمهيداً لنقله إلى إحدى دور الرعاية في المحافظات المجاورة.

وكلف محافظ كفر الشيخ فريق التدخل السريع بمديرية التضامن الاجتماعي برئاسة نرمين القصري، كما كلف فريق الإغاثة الذي شكله مؤخراً بالتواجد أثناء نقل الحالة إلى دار رعاية في الثامنة من مساء اليوم، وهو ما أكده محمود أبو الحسن، أحد أعضاء فريق الإغاثة، بقوله إن المحافظ أمر بنقل «عم صلاح» فور قراءته لما نشرته «الوطن».

وأضاف أبو الحسن أن محافظ كفر الشيخ أمر فوراً بنقل «عم صلاح» إلى دار رعاية، وتقديم كافة سبل الدعم له لحين نقله إلى دار رعاية متخصصة في رعاية المسنين المكفوفين، بعد التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي.

الوطن نشرت تقريراً كاملاً عن حياة «عم صلاح»

ونشرت «الوطن» تقريراً كاملاً عن حياة «عم صلاح»، وهو ضرير ويبلغ من العمر أكثر من 70 عاماً، ويقيم أمام دورة المياه القريبة من مزلقان السكة الحديد أمام بنك مصر في عاصمة كفر الشيخ، ولا يقوى على الحركة ولا يجد من يكفله بعدما طرده أولاده منذ عدة سنوات، ليتخذ من الشارع مأوى له، تحيطه القاذورات من كل جانب، ويصرخ حينما يقترب منه أحد، لا يشعر بالأمان ولا يثق في أحد، ويتمتم بكلمات غير مفهومة.

وفي وقت سابق، استجاب محافظ كفر الشيخ لـ«الوطن»، بعدما سلطت الضوء على عدد من المشردين الذين يعيشون في الشوارع بلا مأوى، وأطلق حملة لإيواء المشردين تحت عنوان «كفر الشيخ بلا مشردين»، مثمناً دور الجريدة في تسليط الضوء على مثل هذه الموضوعات الإنسانية التي تمس حياة الكثيرين.