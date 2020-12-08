بـ"عكازين وكمامة" مسن يدلي بصوته في لجنته بكفر الشيخ: "اختار صح"

متكئاً على عكازين ومرتديا كمامته وجلبابه البسيط، يجاهد للوصول إلى لجنته الانتخابية لصعوبة حركته بسبب تقدمه في العمر، ورغم مشقة الرحلة من مزله للجنة إلا أنه حرص على الإدلاء بصوته في جولة إعادة انتخابات النواب بإحدى لجان بلطيم في محافظة كفر الشيخ، ضاربا مثلاً في الوطنية والمشاركة الإيجابية.

بخطوات بطيئة تقدم عبد الخالق محمد، 68 عاماً، نحو لجنة مدرسة جمال عبد الناصر بمدينة بلطيم للمشاركة في الانتخابات: "جيت اختار صح علشان بلدنا وولادنا، المشاركة واجب علينا كبار وصغار ولأن المحافظة على مصر واجب علينا كلنا، علشان كدة جيت أشارك بصوتي، مش مهم إني تعبان ولا قطعت مسافة كبيرة ولا خدت توك توك على حسابي علشان أوصل، المهم إني شاركت وعبرت عن رأيي واخترت مرشح محترم هيمثلني في البرلمان"، بهذه العبارات لخص عبد الخالق سبب مشاركته في الانتخابات.

وقال خلال الإدلاء بصوته:" أنا عندى أولاد وطول عمري بشارك في الانتخابات وهما كمان بيشاركوا وبقول للناس كلها لازم تشارك علشان ميرجعوش يندموا ويقولوا معندناش نواب، وبقولهم لازم تختاروا صح علشان اختياركم هيقعد 5 سنين وهيمثلكم وهيحط القوانين اللي هتحكمكم وتخدمكم".

وأضاف: "بقول للشباب انتوا مستنيين إيه إنزلوا وشاركوا في الانتخابات، إحنا العواجيز بنشارك وهنفضل نشارك في أي استحقاق، لكن خدنا من الدنيا ما يكفي الدور عليكم، لازم تكونوا إيجابيين، والأهم هو اختياركم الصح، يعني اختاروا نائب مثقف وواع، ويقدر يخدم الناس، مش يقفل تليفونه بمجرد وصوله لقبة البرلمان، ومتخلوش حد يأثر على اختياراتكم، الشباب لازم يكون عنده وعي إنه يختار اللي يمثله، واللي هيرسم مستقبله، اللي هيقدر يتحمل المسئولية بوطنية".