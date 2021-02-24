عضو العليا للفيروسات: توفر 4 لقاحات في مصر يساعد في القضاء على كورونا

قال الدكتور عادل خطاب، عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي، إن الدولة أعطت تراخيص لاستخدام 4 لقاحات وسيتم تطعيم الأشخاص باللقاح الذي يتناسب معهم، وهذا التنوع يعطي حرية في الاختيار لوزارة الصحة المصرية، لافتا إلى أن هذه الوفرة في اللقاحات ستحقق المناعة المجتمعية التي يطلق عليها في بعض الدول مناعة القطيع، وأكد في نفس الوقت أن هناك أشخاصا لن يحصلوا على اللقاحات مثل السيدات الحوامل وأصحاب أمراض المناعة، مشيرا إلى أن توفير الدولة اللقاحات في الفترة الحالية سيقلل من أعداد الإصابات والوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد كوفيد19.

قياس فاعليات اللقاحات والوصول إلى نتائج نهائية بعد تطعيم الأشخاص

وأضاف عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «اليوم» المذاع على فضائية dmc وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، أن الشركات التي أنتجت اللقاحات المضادة لكورونا حصلت على تصريح طوارئ من منظمة الصحة العالمية من أجل استخدام اللقاحات مبينا أن الشركات ستقيس بعد التطعيم النتائج الكافية حول تأثيرات اللقاحات ومدى فاعليتها بشكل كاف.

قصة ظهور فيروس كورونا في الصين في عام 2019 بسبب سوق اللحوم الحية

وظهر فيروس كورونا المستجد في نوفمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية عاصمة مقاطعة ووهان وسط جمهورية الصين الشعبية بسبب سوق اللحوم الحية، ورفضت الصين إغلاق المطار وبعدها أصبح المرض وباء عالمي في مارس 2020 بحسب منظمة الصحة العالمية، وأصبحت الولايات المتحدة الأمريكية هي الدولة الأولى في عدد الإصابات والوفيات حيث توفى فيها نصف مليون شخص.