لهواة «الزيرو الرخيص».. 4 مزادات لبيع سيارات جمارك في مارس

تفض هيئة العامة للخدمات الحكومية مظاريف أربعة مزادات خلال شهر مارس المقبل على 4 أيام متتالية حيث تفتح مظاريف المزاد الأول في 7 مارس المقبل، بينما تفتح مظاريف المزاد الثاني في 8 مارس ثم المزاد الثالث في التاسع من مارس والمزاد الأخير في 10 مارس .

ويشهد شهر مارس المقبل تنظيم 4 مزادات وهو ما يمثل فرصة أمام الباحثين عن سيارات متنوعة بأسعار زهيدة حيث تقيم مصلحة الجمارك المصرية مزادات لبيع لوطات من السيارات التي تم مصادرتها بالجمارك.

وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، إن المزادات الثلاثة ستقام في الأيام الثلاثة الأولى من شهر مارس المقبل.

وأضاف لـ«الوطن» أن المزاد الأول يوم 7 مارس لبيع سيارات ملاكي وبيك أب وتوك توك وتروسيكل، وأن ماركات السيارت تتنوع بين الفيات والشيفرولية والمرسيدس إلى جانب بضائع وتكيفيات وورق دشت وغيرها.

وحول المزاد التاني أوضح المصدر، أنه سيقام في 8 من شهر مارس لبيع سيارات ماركات متعددة وبضائع، وعن المزاد الثالث في 9 مارس قال إنه مخصص لبيع 72 لوط لسيارات واردة من الخارج ومخزنة بساحة جمارك السيارات بمطار القاهرة الدولي وبساحة أرض المعارض شارع صلاح سالم وأخيرا مزاد 10 مارس.

مشيرا إلى أن السيارات التى سيتم عقد جلسة المزاد لبيعها هي من تنازلات ومصادرات مصلحة الجمارك واردة من الخارج ماركات وموديلات وطرازات متنوعة ومختلفة والبعض يرخص والبعض لا يرخص وتشمل ( سيارات ملاكي وبيك أب ورأس جرار وذيل تريللا ماركات: شيفروليه/ تويوتا/ هیوندای / دودج / بيجو/ ميتسوبيشي / نيسان / لاندروفر/ بورش أودي / سامسونج / جيب شيروكي / فولفو / مرسيدس / فولكس / BMW / داتسون / GMC / هامر/ ليكزس ميركوري/ لينكولن/ هوندا /كاديلاك /مازدا)، وتابع أن جلسات المزادت الثلاثة ستعقد فى الثانية عشرة ظهرا من أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء الموافق ۲۰۲۱/۳/۳ بقاعة النادى المصرى القاهرى بعين الصيرة بجوار حديقة الفسطاط جلسة المزاد العلني المقررة.