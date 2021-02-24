المستثمر الكويتى عبدالله الشاهين يتبرع بمركز طبى مجهز لخدمة أهالى محافظة الفيوم

إنتهى المستثمر الكويتى عبدالله أحمد الشاهين الربيّع أول سفير لصندوق تحيا مصر من أعمال إنشاء مركز الجوهرة للخدمات الطبية بقرية الحسنة بالصالحية مركز الفيوم بمحافظة الفيوم بالتعاون مع جمعية فتيات مصر للايتام والتى قامت بإستلام المبنى لاستكمال المراحل النهائية لإعتماده بتنفيذ الاشتراطات المطلوبة من وزارة الصحة إستعداداً لتركيب الاجهزة الطبية و بدء التشغيل لتقديم الخدمات للمواطنين.

المركز يضم 50 جهاز غسيل كلوى و 20 حضانة أطفال وغرف عمليات لليوم الواحد و11 عيادة خارجية

ويتكون المركز المشيد على مساحة 800 متر من 4 أدوار .. الدور الاول يضم العيادات الخارجية وعددها 11 عيادة لجميع التخصصات ومنها عيادة أسنان والدور الثانى يضم معمل و غرفة عناية مركزة وغرف رعاية مرضى وغرف عمليات لليوم الواحد أما الدور الثالث والرابع فيضم جناح لحضانات الاطفال يستوعب 20 حضانة و جناح للغسيل الكلوى يستوعب 50 جهاز غسيل كلوى وتم الانتهاء من البنية التحتية المطلوبة للمركز كمحطة التحلية و غرفة ضخ الاكسجين وجارى الانتهاء من أنظمة الدفاع المدنى والاطفاء والاعتماد النهائى لوزارة تمهيداً لافتتاحها خلال الاسابيع القادمة.