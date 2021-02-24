بريد الوطن.. إعادة ترسيم حدود محافظات مصر

آن الأوان لإجراء دراسة جغرافية لحدود المحافظات المصرية، بعد إضافة عشرات المدن الجديدة، وزيادة الرقعة الزراعية الحديثة، وخلق مناطق صناعية تخصصية. وبصرف النظر عن الترسيم الحالى الذى تم تحديده حسب جغرافية نهر النيل، نقترح إعادة ترسيم حدود محافظة القاهرة الكبرى ومحافظة الجيزة إلى ثلاث محافظات، بالإضافة إلى العاصمة الإدارية الجديدة وذلك بأن تقتطع المناطق الأثرية من محافظتى القاهرة والجيزة، ويتم ضمها فى محافظة تسمى محافظة القاهرة الأثرية، لتتبع محافظة الجيزة الوجه القبلى بعد اقتطاع المناطق الأثرية، وإضافة المدن التى تقع جنوب حلوان، ويتم تجميع المناطق المترامية الأطراف من القاهرة الكبرى، وضمها فى محافظة تسمى محافظة القاهرة الحديثة، وتصبح العاصمة الإدارية الجديدة عاصمة لمصر الجديدة، وتسمى القاهرة العاصمة، وبذلك تصبح مصر البلد الوحيد عالمياً ذى ثلاث عواصم: القاهرة الأثرية، والقاهرة الحديثة، والقاهرة العاصمة. ويتم إعادة ترسيم حدود محافظات الوجه البحرى، بصرف النظر عن الحدود الحالية التى رسمت حسب موقع نهر النيل، مراعياً فى ذلك المدن الجديدة المضافة، والرقعة الزراعية الجديدة، والصوبات الزراعية الحديثة، والمناطق الصناعية المتخصصة، أما الوجه القبلى فيتم إعادة ترسيم حدود محافظاته بدءاً من جنوب القاهرة شمالاً وحتى حدود السودان جنوباً، مراعياً إتمام التقسيم أفقياً على أساس المعايير التنموية.

د. السعيد عاشور

عميد كلية الهندسة الأسبق جامعة المنصورة

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