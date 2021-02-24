بريد الوطن.. وظيفة لشاب من ذوى الهمم يا وزير القوى العاملة

أنا شاب من ذوى الهمم، تعرضت لحادث انفجار منذ سبع سنوات، أدى لبتر فوق الركبة اليمنى، ولأن حالتى استدعت تركيب طرف تعويضى فلم أستطع أن أجد عملاً، رغم أننى حاصل على بكالوريوس تجارة، بتقدير جيد من جامعة الإسكندرية دفعة 2020، وللأسف فإن والدى متوفى ولا يوجد لدىّ أى دخل، لجأت إلى مكتب المعاقين فى محاولة للعثور على فرصة عمل ضمن الـ5% الذين يتم تعيينهم فى المصالح الحكومية، غير أننى لم أوفق فى ذلك، وكذا نفس الشىء فى جهات حكومية أخرى، أناشد السيد محمد سعفان وزير القوى العاملة التكرم بتوفير فرصة عمل لى، تتناسب مع مؤهلى الدراسى، وحالة الإعاقة التى أعانى منها.

محمد أحمد عمران

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